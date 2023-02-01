У столичного забудовника та нардепа Столара триває обшук

Слідчі дії проводять у справі про фінансування тероризму

Тривають обшуки у народного депутата від ОПЗЖ та великого бізнесмена-забудовника Вадима Столара. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко

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Подробиць стосовно того, що саме шукають правоохоронці та у межах якого провадження вони завітали до соратника Медведчук, наразі немає. Водночас у деяких Telegram-каналах почали з'являтися повідомлення, що обшуки можуть бути пов'язані з підозрами у фінансуванні тероризму.

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Раніше повідомлялося, що Єрмак і Вадим Столар мають спільний будівельний бізнес, а до повномасштабної війни партнером нардепа був і кум Путіна Віктор Медведчук.

До слова, правоохоронці проводять обшук в олігарха Коломойського.

Крім того, СБУ прийшла з обшуками до ексголови МВС Авакова.