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Обшуки у Коломойського: СБУ викрила масштабні махінації (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обшуки у Коломойського: СБУ викрила масштабні махінації (фото)
За результатами слідчих дій топменеджменту ПАТ «Укртатнафта» оголошено про підозри у вчинені кримінальних правопорушень
фото: пресслужба СБУ

У рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності

Служба безпеки України викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд. грн колишнім менеджментом ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта» Ігорем Коломойським.  Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

Нагадаємо, що ПАТ «Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією України, а ПАТ «Укртатнафта» - нафтопереробною.

Наразі у рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.

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За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.

У рамках слідчих дій СБУ спільно з Бюро економічної безпеки провела низку обшуків. Вони здійснювалися за місцем проживання фактичних власників і топменеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять ці компанії, а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України.

За результатами слідчих дій топменеджменту ПАТ «Укртатнафта» оголошено про підозри у вчинені кримінальних правопорушень.

Як відомо, 7 листопада українська влада оголосила про націоналізацію низки підприємств, які забезпечуватимуть нагальні потреби ЗСУ і інші аспекти сектору оборони. До переліку увійшла і компанія «Укрнафта», співвласником якої є олігарх Ігор Коломойський.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року співробітники СБУ здійснили превентивні заходи, аби не допустити дестабілізації роботи найбільшого нафтопереробного заводу та нафтовидобувної компанії України, а також забезпечити їх передачу до державної власності у робочому стані.

Це було зроблено після засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, після якого Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта».

Співробітники СБУ та БЕБ перевіряли інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік.

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Теги: Укрнафта

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