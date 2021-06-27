Тріумф Ломаченка, футбольні пристрасті, удари стихії та самовикриття Зеленського. ТОП-10 подій тижня

Десять найголовніших подій тижня від «Главкому»

Зізнався у державній зраді? Інтерв'ю Зеленського спровокувало скандал

Найскандальнішою подією минулого тижня стало інтерв'ю президента Володимира Зеленського телеканалу «1+1», завдяки якому було реанімовано «Вагнерівський» скандал, про який на той час майже всі забули. Нагадаємо, що Зеленський прямо заявив, що знав про перебування у Мінську бійців наближеної до клану президента країни-агресора Путіна ПВК «Вагнер», щодо яких проводилася секретна операція спецслужб України і НАТО.

Більше того, Зеленський висловив впевненість, що в разі завершення операції, в тому вигляді як це передбачалося, стався б непоправний міжнародний скандал, на зразок нещодавньої ситуації зі змушеною посадкою борта Ryanair у Мінську.

Неочікувана заява президента викликала буремну реакцію в країні, а представники опозиції розцінили її, як відверте зізнання в державній зраді.

Зеленський ввів у дію санкції проти російських банків та оточення Путіна

Чималий резонанс викликала й інша «президентська» подія. Зокрема, на цьому тижні Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій проти російських банків. До санкційного списку потрапили десятки банківських установ, зокрема, Сбербанк та ВТБ.

Під українськими санкціями опинилися 55 російських банків, зокрема ті, що діють на тимчасово окупованих територіях Донбасу та в Криму. Санкції було запроваджено терміном на три роки.

Також Україна запровадила санкції проти чиновників та олігархів, близьких до російського президента Володимира Путіна.

Під українськими санкціями опинилися керівник і головний редактор інформагентства «Луганськ» Максим Чаленко, власник сайту «Луг24» Микита Мотунов, глава онлайн-ресурсу «Дике поле» Олександр Патаман та інші.

Санкції наклали на десятки підприємств і бойові підрозділи «ЛНР/ ДНР». Серед них батальйон «Зоря»(Луганськ), артилерійська бригада «Кальмус», «Козача Національна гвардія», громадський рух «Новоросія», бригада «Призрак», батальйони «Сомалі» і «Спарта».

Нокаут від Ломаченка. Українець яскраво повернувся в ринг

Яскравий бій провів Василь Ломаченко. Японець Масаєші Накатані протримався майже дев’ять раундів, але не встояв. Українець бив дуже сильно і багато. У суперника набрякло око, він намагався контратакувати. Хоч як старався, а жодного разу добряче Ломаченко не дістав. Зате пропустив дуже багато ударів.

У дев’ятому раунді він уже не встояв, і лише рефері врятував його від остаточного падіння, котрий підхопив Масаєші під руки.

Збірна України вперше в історії вийшла в плей-оф Євро

Звісно, що в фокусі уваги був футбол.

Збірна України 21 червня програла останній матч групового етапу Євро-2020 збірній Австрії з рахунком 0:1. Єдиний гол у грі забив Крістоф Баумгартнер на 21 хвилині. Таким чином українці завершили груповий етап з трьома очками.

Гра викликала велике розчарування вболівальників та розмови про сплановане «злиття» матчу. Але футбольна фортуна виявилася доброзичливою до нашої збірної. Завдяки перемозі Швеції та Іспанії, підопічні Андрія Шевченка склали компанію найкращим збірним чемпіонату Європи. У групі С збірна України пропустила вперед Нідерланди та Австрію, проте потрапила до 1/8 фіналу як одна з чотирьох найкращих команд, які зайняли треті місця.

Обстріл Росією британського есмінця

Крім футбольних матчів минулого тижня галасу наробив і воєнно-морський «матч» між Королівським флотом Її Величності та моряками Росії. Нагадаємо, російські вояки спробували перешкодити британському есмінцю Defender, який мирно йшов територіальними водами України в напрямку Грузії.

Росіяни зробили грізну заяву, що вони, мовляв, пострілами та бомбометанням відігнали нахабного британця від берегів Криму. На що піддані Її Величності зауважили, що якусь незначну активність з боку росіян вони ніби й помітили, але обстріли заперечили, як й перебування в територіальних водах РФ. Мовляв, йшли виключно дружньою українською акваторією. І курсу не міняли. Грізне розмахування росіян кулаками на адресу британців, врешті, виявилося досить смішним.

Негода в Україні

Стихія. Стихія цього тижня досить дошкульно допікала українцям. Спочатку дісталося Буковині, де зливи викликали підтоплення та зсуви. По тому буревій ударив по Львівщині та по самому місту Лева. Результат – підтоплення, повалені дерева, знеструмлення, пошкоджені авто.

Наостанок природа показала свою силу, коли село Білогородку Бучанського району Київської області засипало величезним градом. Деякі градини були розмірами з куряче яйце. Постраждали дахи будинків, автомобілі і насадження. Град також випав у селах Бобриця, Білогородка, Забір'я та у Боярці. Місцеві мешканці поскаржилися, що льодові кульки понівечили їхні автомобілі.

Вбивство й вибух у Білогородці на Київщині

Найрезонанснішим злочином тижня стали вбивство й вибух у Білогородці на Київщині (тій самій що постраждала від граду).

Нагадаємо, що з метою приховування вбивства місцевий мешканець намагався знищити сліди злочину шляхом підпалу. Унаслідок викликаного вогнем вибуху в багатоквартирному будинку розпочалася масштабна пожежа, в результаті якої постраждало восьмеро осіб.

«Дельта»-біда. Як новий спалах Covid-19 восени накриватиме Україну

Штам коронавірусу «Дельта» вже зафіксовано в Україні. Він є більш трансмісивний, ніж інші циркулюючі варіанти вірусу. До кінця серпня даний штам становитиме 90% всіх нових випадків захворювання в Європейському Союзі.

Зазначимо, як заявляють в міжнародному альянсі GAVI, дослідження показують, що симптоми штаму «Дельта» дійсно могли змінитися. Так, у хворих штамом «Дельта» все найчастіше спостерігається головний біль, що супроводжується болем в горлі, нежиттю і лихоманкою. Водночас відсутність нюху не входить навіть в десятку симптомів.

До слова, 22 червня МЗС і МОЗ домовилися, як боротися з новим штамом «Дельта».

Смерть українського захисника

Під обстрілом окупантів українських позицій поблизу Пісків загинув старший солдат Андрій Гонар. Про це повідомили у пресслужбі 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені гетьмана Івана Виговського.

«З сумом повідомляємо про загибель нашого друга, воїна, побратима. 26 червня 2021 року на сході країни під час несення служби на позиції внаслідок обстрілу отримав осколкове поранення несумісне з життям старший солдат Гонар Андрій Миколайович, старший водій мотопіхотної роти», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військовий був родом із міста Кривий Ріг Дніпропетровської області. Служив у 58-й конотопській бригаді з червня 2019 року. Полеглому було 49 років.

Зеленський презентував програму «Здорова Україна»

Президент України Володимир Зеленський презентував загальнонаціональну програму «Здорова Україна». Вона направлена на всі вікові категорії та групи населення України.

Зеленський заявив про запуск восьми компонентів для покращення імунітету усіх учнів шкіл. Зокрема, це нова концепція уроків фізкультури, реформа шкільного харчування (зокрема, нове шкільне меню), популяризація спортивних секцій, нові онлайн-додатки, щоб можна було знайти ці спортивні гуртки, тощо.

Для осіб старше 55 років будуть запроваджені так звані медичні чекапи, повні медичні обстеження кожні два роки. А для деяких категорій – кожного року, уточнив президент.

Смертоносний буревій приніс катастрофу до Чехії

У південній Моравії (Чехія) в четвер, 24 червня 2021 року, пронісся торнадо, залишивши після себе зруйновані селища. Надзвичайно сильні грози і повітряні вихори вдарили по Бржецлавській та Годонинській областям й забрали життя людей в Південно-Моравському регіоні.

За даними метеорологів, торнадо мав категорію F4. Це може означати, що смерч був найпотужнішим у країні за всю сучасну історію.

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