  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У Британії серед вулиці знайшли секретні документи про прохід есмінця біля Криму

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Документи стосуються есмінця Королівського флоту типу 45, HMS Defender - У Британії серед вулиці знайшли секретні документи про прохід есмінця біля Криму

    Документи стосуються есмінця Королівського флоту типу 45, HMS Defender

    Фото PA Media

    Таємні документи містили інформацію про есмінець Defender

    Документи секретного міністерства оборони, що містять подробиці про HMS Defender та британських військових, були знайдені на автобусній зупинці в Кенті. В одному наборі документів обговорюється ймовірна реакція Росії на прохід корабля через українські води біля узбережжя Криму в середу. Про це повідомляє BBC.

    Також у документах деталізують плани можливої військової присутності Великобританії в Афганістані після закінчення там операції НАТО під керівництвом США.

    Уряд заявив, що розпочато розслідування.

    Представник Міністерства оборони заявив, що працівник повідомив про втрату конфіденційних захисних документів, додавши: «Було б недоречним коментувати далі».

    1_33

    Документи, загалом майже 50 сторінок, були знайдені в купі за автобусною зупинкою в Кенті рано вранці у вівторок.

    2_33

    Як відомо, у середу понад 20 російських літаків та два кораблі берегової охорони затінили військовий корабель, коли він плавав близько 19 миль від узбережжя Криму.

    Міністерство оборони Москви заявило, що патрульний корабель здійснив попереджувальні постріли та реактивний літак скинув бомби на шлях есмінця, але уряд Великобританії відхилив цей рахунок, заперечуючи будь-які попереджувальні постріли.

    Нагадаємо, стало відомо, які кораблі першими зайшли до Одеси для участі в «Сі Бриз-2021».

    Як повідомлялося, американський есмінець з керованими ракетами підтримає Україну в Чорному морі.

    Читайте також:
    Артилерія РФ стріляє по есмінцю Defender (відео)
    Теги: Крим НАТО документи корабель Велика Британія розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Британії серед вулиці знайшли секретні документи про прохід есмінця біля Криму