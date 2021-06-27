У Британії серед вулиці знайшли секретні документи про прохід есмінця біля Криму

Таємні документи містили інформацію про есмінець Defender

Документи секретного міністерства оборони, що містять подробиці про HMS Defender та британських військових, були знайдені на автобусній зупинці в Кенті. В одному наборі документів обговорюється ймовірна реакція Росії на прохід корабля через українські води біля узбережжя Криму в середу. Про це повідомляє BBC.

Також у документах деталізують плани можливої військової присутності Великобританії в Афганістані після закінчення там операції НАТО під керівництвом США.

Уряд заявив, що розпочато розслідування.

Представник Міністерства оборони заявив, що працівник повідомив про втрату конфіденційних захисних документів, додавши: «Було б недоречним коментувати далі».

Документи, загалом майже 50 сторінок, були знайдені в купі за автобусною зупинкою в Кенті рано вранці у вівторок.

Як відомо, у середу понад 20 російських літаків та два кораблі берегової охорони затінили військовий корабель, коли він плавав близько 19 миль від узбережжя Криму.

Міністерство оборони Москви заявило, що патрульний корабель здійснив попереджувальні постріли та реактивний літак скинув бомби на шлях есмінця, але уряд Великобританії відхилив цей рахунок, заперечуючи будь-які попереджувальні постріли.

Нагадаємо, стало відомо, які кораблі першими зайшли до Одеси для участі в «Сі Бриз-2021».

Як повідомлялося, американський есмінець з керованими ракетами підтримає Україну в Чорному морі.

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