Європа – це там, де нема місця Путіну

Фундамент сучасної Європи – це мораль

Чого це Німеччина з Францією запропонували провести сеанс «путінфершейєрства» – «подивитися в очі Путіну»? І чому ЄС цю пропозицію відкинув? Все дуже просто: історія й досвід. Вони дуже різні в «перших» і до певної пори – «других» і «третіх» – націй Європи. В Німеччини і Франції можуть бути щодо Росії свої сентименти та комплекси, до яких ще й потужно завжди доєднувався «просто бізнес». А у решти на першому плані все-таки історія та мораль – свій список, який не підлягає забуттю.

Росія тричі ділила Польщу у 18-му столітті, двічі криваво придушувала повстання поляків у 19-му, двічі розпочинала агресію у 20-му; вона двічі завойовувала Балтію, нападала на фінів, давила танками Чехію та Угорщину, хижо відривала шматки від Румунії… А нині вони «не збивали МН-17» з голландцями, «нікого не труїли в Англії «новачком», «не підривали» військові склади в Чехії, «не провокували» референдумів в Іспанії, «не лізли» з підводними човнами в норвезькі фіорди…

Меркель і Макрон, звісно, не пропонують усього цього забути, але вони хочуть, так би мовити, «мати Росію в полі зору»… Ну, те саме, коли до тебе підходить в темному провулку бандит, то треба спитати у нього першим, «як пройти у бібліотеку» – може, він тоді посоромиться нападати на такого от мене – прекрасного та інтелігентного. Ну і «бізнес ез южіал», куди ж без нього…

Але переважна більшість європейських націй вважають, що скаженого треба тримати в клітці.От що принципово мені подобається у сучасній Європі скільки її не називай м’якотілою та безвольною – це те, що інтереси меншого, його гідність не можуть бути проігноровані, тому що цього хочеться більшим.

Звісно, нинішній розклад – це не навічно. Ті ж німці з французами скільки між собою воювали, поки не навчились бути на одному боці. Нехай Росія теж змінюється реально та радикально, щоби її колись випустили з клітки. Наскільки це реально і в якій це можливо перспективі – не обговорюємо зараз.

Звиняйте за «високий штиль», але фундамент сучасної Європи – це мораль. Дуже хочеться, щоби Україна доєдналася чимскоріше до такої Європи.

Джерело: Блог Сергія Тихого

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