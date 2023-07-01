Хто в Росії виграв від бунту Пригожина – Подоляк назвав прізвище

Скільки Путін буде президентом – стільки Шойгу може відчувати себе в безпеці

Єдиною людиною, яка намагалася утримати ситуацію під контролем, був Патрушев

Під час невдалого бунту «вагнерівців» у Росії Євген Пригожин не діяв самостійно, за ним стоять спеціальні служби РФ. Про це радник керівника ОП Михайло Подоляк розповів під час ефіру з російською журналісткою Юлією Латиніною.

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За його словами, для Пригожина різко збільшилися ризики особистого фізичного обнуління та втрати контролю над активом ПВК «Вагнер», тому, щоб якось втриматися, Пригожин фальстартував.

«Єдиною людиною, яка намагалася утримати ситуацію під контролем, був якраз Патрушев (Секретар Ради безпеки РФ, – ред.). Але Патрушев сьогодні теж істотно втратив репутацію, тому що він не є консенсусною фігурою для представників багатьох інших елітних груп», – пояснив Подоляк.

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За словами радника керівника ОП, у ході спроби перевороту у Кремля і російських спецслужб не виявилося кандидатури «перехідного гаранта».

«Найбільше зараз виграв Шойгу. Обнулити його зараз Путін не може, а сам Шойгу повністю залежить від Путіна. Скільки Путін буде президентом – стільки Шойгу може відчувати себе в безпеці. Потім у нього буде дуже мало шансів залишитися навіть фізично», – резюмував Подоляк.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

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Самопроголошений президент Білорусі не став приховувати, що заколот, організований засновником приватної військової компанії «Вагнер» Євгеном Пригожиним, серйозно його «напружив», як і усіх у Мінську. Утім вважає, що його врятували від остаточної паніки «білоруські військові та їхні тили».

Пізніше стало відомо, що Росія закрила кримінальну справу за фактом збройного заколоту проти власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина.