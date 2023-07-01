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Антон Швець Блогер

Росіяни розчарувалися у Пригожині?

glavcom.ua
Євген Пригожин
фото з відкритих джерел

Позиція росіян не впливає ні на що у Росії

Левада-центр каже, що згідно з соцопитуваннями, рівень підтримки пригожина серед росіян впав в два рази.

Про що нам каже це соцопитування в рф.

Що релевантність будь-яких соцопитувань у відкритій диктатурі під час війни дорівнює нулю. За дискредитацію можна присісти на 8 год тюрми, які вже тут соцопитування.

Ітак два тижні тому майже 60 відсотків росіян, згідно з опитуванням Левади, підтримували діяльність поварьонка (30% повністю, 28% частково). Цей результат це шизофренія, бо в той же самий час ті самі 60% підтримували діяльність тувінського оленєвода шойгі (30% повністю, 30% частково).

В нас два тіпа. Перший прямо критикує другого. пригожин особисто лаяв та сварив шойгу. Звинувачував у смертях росіян. Казав що шойга програє війну. І ось 60% підтримують поварьонка, і 60% підтримують шойгу. Я вам більше скажу і ті 60% і ті 60% дуже перетинаються. Поварьонку МОЖНА щось сказати(бо йому ж за це нічого), значить він типу влада, оленєводу МОЖНА щось казати, тому він влада. Владі треба ПОКАЗУВАТИ свою лояльність, а то мало лі шо, ось вони і показують.

Люди в росії насправді просто не кажуть правду в опитуваннях. Ні особисто, ні по телефону. Так, є якісь закриті опитування кремлівської фсо, там дещо інші цифри, але і вони скоріш за все не дуже відповідають реальності.

Тому падіння підтримки поварьонка з 60% до майже 30% (11% – повністю, 18% частково) після спроби заколоту, каже нам лише про те що 30% вирішили підстрахуватися і сказати те, що вважають більш лояльною відповіддю. А 30% також послухали, що пітун пригожина простив і сам вагнер там щось робив, тому вважають таку відповідь також лояльною. 30% які залишилися у поварьонка це не фронда, це просто такий показник того, що росіяни поки ще остаточно не визначились, яка відповідь лояльна.

Зараз там по прігожину будуть якісь висновки, його почнуть мочити, і «рівень підтримки» впаде ще сильніше. Що насправді думають росіяни не знає ніхто. Ні кремль, ні фсо, ні ми, ні Захід, ніхто.

Бо згідно з офіційних опитувань рівень підтримки пітуна взагалі не змінився, а шойгі дещо підвпав.

Та це і неважливо насправді, що вони там думають, бо росіяни будуть лояльні будь-якій силі. Не владі, а саме силі.

А сила вже буде відчуватися по факту.

Так закриті опитування фсо, судячи зі зливів, сигналізують, що рівень підтримки пітуна насправді впав на 9-14%, але це також фігня, як я вже казав.

Справжню реакцію росіян ми могли побачити в Ростові, коли здавалося, що пригожин може щось змінити.

Про що це нам каже. Режим в росії може впасти завтра. Може впасти через 10 років. Може впасти після смерті пітуна. Може взагалі не впасти.

Будь-який аналіз не скаже вам насправді коли все впаде. Це питання хто буде силою, і які рішення буде імплементувати на практиці.

Якщо фальсифікувати всі дані, то реальних даних бути не може. Десь така сама ситуація в китайській промисловості. Система накруток та фальсифікації звітності в Китаї тотальна. Там також насправді ніхто не знає, які дані реальні, а які надуті. Так є відкрита статистика, є якась закрита, яка мабуть відрізняється, але масштаб нахлобучіванія при тотальній фальсифікації встановити неможливо. Влада Китаю якось там намагається боротися з накрутками, але воно не дуже працює, бо є мотивація малювати гарні цифри знизу догори. Так дійсно Китай велика промислова держава, і якийсь запас міцності там є. Але коли то скінчиться, не скаже вам ні кпк, ні міжнародні інституції, ніхто.

Повернемося до росії.

Позиція росіян не вплине ні на що у росії, до того моменту, як не стане зрозуміла суперпозиція всіх сил навколо росії.

Наша проєкція сили до суперпозиції сил в росії, то діяльність Сил Оборони України. Якщо росіяни будуть боятися нас більше за пітуна, то нас звісно квітами зустрічати не будуть масово, але й пригожина масово не зустрічали.

Протидіяти не будуть. І цього достатньо.

Розпад та дезінтеграція росії цілком можливі. Всі умови вже є. Можливо контреліти в рф, усвідомлять себе контрелітами, і все зроблять самостійно, пригожин дав гарний приклад. Але скоріш за все до цього їх доведеться підштовхнути.

Але визначити той момент неможливо. Нікому.

Ми просто повинні робити своє, та вистояти на день довше їх. Знову ж таки пригожин показав, що і доби може вистачити.

Питання лише в тому, коли ця доба почнеться.

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Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: соцопитування росіяни Євген Пригожин

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