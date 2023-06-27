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Путін помилував Пригожина та відібрав його армію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Путін помилував Пригожина та відібрав його армію
У ході розслідування кримінальної справи встановлен, учасники бунту Пригожина «припинили дії, спрямовані на вчинення заколоту»
фото з відкритих джерел

Росія закрила кримінальну справу за фактом збройного заколоту проти власника ПВК «Вагнер»

Росія закрила кримінальну справу за фактом збройного заколоту проти власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на ФСБ.

У ході розслідування кримінальної справи встановлено, що учасники бунту «припинили дії, спрямовані на вчинення заколоту».

«З урахуванням цього та інших обставин, що мають значення для розслідування обставин, слідчим органом 27 червня винесено постанову про припинення кримінальної справи», – поінформували у ФСБ.

Також стало відомо про те, що йде підготовка до передачі ПВК «Вагнер» важкої військової техніки до підрозділів ЗС РФ, заявили в Міноборони.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Пригожин закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Теги: росія ПВК Вагнера Євген Пригожин

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