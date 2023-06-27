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«Ми думали, що розсмокчеться»: як Лукашенко відреагував на заколот Пригожина

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Ми думали, що розсмокчеться»: як Лукашенко відреагував на заколот Пригожина
Лукашенко розповів як себе почував під час заколоту Пригожина
фото з відкритих джерел

Лукашенко розповів, чому не вважає Пригожина та Путіна героями

Самопроголошений президент Білорусі не став приховувати, що заколот, організований засновником приватної військової компанії  «Вагнер» Євгеном Пригожиним, серйозно його «напружив», як і усіх у Мінську. Утім вважає, що його врятували від остаточної паніки «білоруські військові та їхні тили». Цим нещодавній рятівник Путіна похвалився під час зустрічі з міністром оборони країни Віктором Хреніним, пишуть росЗМІ.

«Цей переполох у Росії, звичайно, і нас напружив дуже серйозно. Військові наші відреагували непогано. Усі військові. І міліція, і прикордонники. Чітко відреагували, протягом полудня були приведені у потрібний стан. Це наша робота, так має бути», – заявив білоруський диктатор.

Він також окремо подякував «тилам військових» – їхнім родинам. Зазначивши, що він, нібито, особисто слідкує за тим, як поводяться дружини військових вдома. «Я особливо це відслідковував: жодна дружина, жодна родина не бухтіла, не плакалася. З розумінням це сприйняли, навіть із якимось ентузіазмом», – сказав задоволений Лукашенко.

На додачу до цього поплічник Путіна, який сам неодноразово підлабузнювався до очільника країни-агресора, на цей раз закликав «не робити героя» ні з нього, ні з Путіна, ні з Пригожина, розповідаючи про заколот ПВК «Вагнера».

«Ситуацію ми пропустили, а потім ми думали, що розсмокчеться, а воно не розсмокталося. І зіткнули дві людини, які воювали на фронті. Немає у цій справі героїв», – цитують пропагандистські ЗМІ слова Лукашенко.

Нагадаємо, за повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Але за це Путін йому по-царськи віддячив дешевим газом. Білорусь отримала найнижчу ціну на російський газ у світі - по ціні $128,52 за тисячу кубів протягом трьох років.

Також стало відомо, що США домагатимуться видачі ватажка приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» Євгена Пригожина, якщо він опиниться в державі, з якою є угода про екстрадицію. Про це заявив офіційний представник держдепартаменту Меттью Міллер під час пресконференції у Білому домі.

За його словами, Білорусь до таких країн не належить. «У нас немає договору про екстрадицію з Росією чи Білорусією», – зазначив він. У відомстві заявили про плани домагатися екстрадиції Пригожина за умови його виїзду з Білорусії та, якщо він з'явиться в країні, з якою США мають відповідний договір. 

Читайти також: Розвідка США знала, що Пригожин планує кинути виклик російському керівництву – ЗМІ
Теги: Білорусь Олександр Лукашенко путін президент ПВК Вагнера

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