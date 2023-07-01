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Виведення миротворців ООН із Малі. Білий дім вказав на роль Пригожина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Виведення миротворців ООН із Малі. Білий дім вказав на роль Пригожина
Джон Кірбі
фото: Reuters

Перехідний уряд Малі заплатив «Вагнеру» понад 200 млн доларів із кінця 2021 року, коли сили ПВК почали працювати в країні

Ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин може бути причетним до виведенням миротворчого контингенту ООН із Малі. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає «Голос Америки».

За словами посадовця, Пригожин, який минулими вихідними очолив невдалий заколот проти Кремля, допоміг спланувати виведення миротворчих сил ООН із Малі. Це було потрібно для просування інтересів його ПВК.

«Ми знаємо, що високопосадовці малійських чиновників працювали безпосередньо зі співробітниками Пригожина, щоб інформувати генерального секретаря ООН, що Малі відкликала згоду на місію миротворців», – повідомив Кірбі.
 
Крім того, США володіють інформацією, що перехідний уряд країни заплатив «Вагнеру» понад 200 млн доларів із кінця 2021 року, коли сили ПВК почали працювати в країні.

Нині ж Вашингтон не бачить ознак того, що «Вагнер» відмовляється від наміру експлуатувати африканські країни, навіть попри невдалу спробу держперевороту в РФ.

Нагадаємо, Рада безпеки ООН ухвалила рішення про повне виведення миротворчого контингенту з Малі. До початку наступного року миротворці повністю покинуть африканську країну. Потім відповідальність за безпеку в Малі понесе перехідний уряд, який прийшов до влади внаслідок перевороту в 2021 році.

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Теги: США ПВК «Вагнер» Африка Євген Пригожин

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