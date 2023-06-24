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«Нейтралізувати тих, хто організував збройний заколот». Звернення Путіна (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Нейтралізувати тих, хто організував збройний заколот». Звернення Путіна (відео)
Російський диктатор Володимир Путін
фото: скрін із відео

Путін дав знати, що на компроміс з Пригожиним він не піде

Російський диктатор Володимир Путін на фоні подій, які зараз відбуваються у Росії записав відеозвернення.

Головні тези:

  • «Росія веде тяжку боротьбу за своє майбутнє, проти Росії спрямована вся військова та інформаційна машина Заходу. Нині вирішується доля нашого народу».
  • Путін закликав бунтівників припинити участь у злочинних діях. Путін закликав тих, кого втягнули в збройний заколот, не робити фатальної помилки.
  • Назвав ударом у спину спробу розколоти суспільство.
  • «Ми зіткнулися із зрадою, непомірні амбіції призвели до зради Росії».
  • Путін назвав героями бійців «Вагнера», які борються у спецоперації, їх ім'я та славу зрадили ті, хто організував заколот.
  • «Дії по розколу єдності – це відступництво; те, з чим ми зіткнулися – це зрада».
  • Збройні сили Росії отримали необхідний наказ щодо нейтралізації тих, хто організував збройний заколот.

Нагадаємо, Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

У Москві та Ростовській області введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина. 

Московське управління ФСБ підняли по тривозі. На під'їздах до Москви облаштовують блокпости, під посилену охорону взято всі найважливіші об'єкти, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури.

Пригожин запевняє, що його армія перетнула держкордон РФ «у всіх місцях», а Генштаб РФ наказав відкрити по його підрозділах вогонь.

Також власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці вступили в бій з російськими військовими та збили їхній гелікоптер. 

Буданов запевнив, що це не постанова.

Теги: росія війна путін

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