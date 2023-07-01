Видання медіахолдингу Пригожина припиняють роботу

Євген Пригожин оголосив керівникам «Патріоту», що холдинг «іде з публічного поля»

Роскомнагляд заблокував доступ до сайтів медіахолдингу ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина «Патріот». Видання, які входять до холдингу, повідомили про закриття. Про це інформують російські ЗМІ.

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Зокрема, під блокування Роскомнагляду потрапили видання РІА ФАН, «Політика Сьогодні», «Економіка Сьогодні», «Невські новини» та «Народні новини». Їхні сайти внесено в реєстр заборонених порталів Роскомнагляду.

Окрім того, недоступний портал медіагрупи «Патріот», яка поєднує усі підконтрольні Євгену Пригожину видання. Хоча сайт медіагрупи не значиться в реєстрі Роскомнагляду.

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Як повідомляють ЗМІ, Пригожин оголосив керівникам «Патріоту», що холдинг «іде з публічного поля».

Головний редактор РІА ФАН Крістіна Масенкова повідомила, що видання припиняє роботу. Також про закриття вже офіційно повідомило видання «Невські новини», яке також входило до медіахолдингу «Патріот».

Напередодні про завершення роботи повідомила соціальна мережа ЯRus, яку фінансував Пригожин. У компанії пояснили закриття «нестабільною політичною ситуацією».

Пригожин об'єднав свої ЗМІ та «фабрику тролів» у єдиний холдинг «Патріот» 2019 року. Також він очолив опікунську раду медіагрупи, хоча до цього заперечував свою причетність до видань і «фабрики тролів».

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Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Самопроголошений президент Білорусі не став приховувати, що заколот, організований засновником приватної військової компанії «Вагнер» Євгеном Пригожиним, серйозно його «напружив», як і усіх у Мінську. Утім вважає, що його врятували від остаточної паніки «білоруські військові та їхні тили».

Пізніше стало відомо, що Росія закрила кримінальну справу за фактом збройного заколоту проти власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина.