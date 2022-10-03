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Хто вмовив Путіна обміняти Медведчука. ЗМІ оприлюднили нові подробиці

Надія Клочко
glavcom.ua
Хто вмовив Путіна обміняти Медведчука. ЗМІ оприлюднили нові подробиці
Оксана Марченко записувала звернення до Путіна після затримання її чоловіка
фото з відкритих джерел

Російський диктатор виконав обіцянку, яку дав своїй кумі Оксані Марченко

Президент Росії Володимир Путін відреагував на заклики своєї куми Оксани Марченко і обіцяв їй звільнити Віктора Медведчука, якого Україна звинувачує у державній зраді, попри заперечення ФСБ. Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників видання в оточенні Медведчука, які залишилися в Україні, Путін відгукнувся на заклики Марченко і дав їй слово, що врятує її чоловіка.

Як відомо, після затримання Медведчука, Марченко, котра втекла в Росію, записала кілька драматичних відео з проханням про допомогу визволити чоловіка. Зокрема, вона зверталася до кума Володимира Путіна, до принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана та до президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

Один із співрозмовників видання на Банковій розповів, що Путін не підпускає до себе близько навіть речника Дмитра Пєскова, тому навіть офіційні спікери у Росії можуть не знати того, що насправді робить та про що думає диктатор.

«Ви що, думаєте, що Пєсков чи Лавров справді мають доступ до Путіна? Вони його лише на нарадах здалеку бачать. Щоб ви розуміли, до себе Путін підпускає лише секретаря Радбезу Патрушева і свого друга Ковальчука», – зазначив він.

Нагадаємо, 22 вересня стало відомо, що народного депутата Віктора Медведчука обміняли на 200 українських військових.

За даними The Washington Post, на обміні Медведчука наполіг президент Росії Володимир Путін, хоча ФСБ Росії була проти обміну полонених через очікувану негативну реакцію громадськості у РФ. Після обміну у кремлі заявили, що не знають, де зараз Медведчук і чи спілкувався він з Путіним.

Як відомо, в Україні Медведчук фігурує одразу в кількох кримінальних справах: перешкоджання отриманню Україною дешевого вугілля з Південної Африки під час енергетичної кризи, замах на розкрадання природних ресурсів України, передання секретної інформації про Збройні сили, організація підривної діяльності тощо.

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Теги: Оксана Марченко Віктор Медведчук обмін полоненими путін

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