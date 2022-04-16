Марченко звернулась до «многоуважаемого» Путіна (відео)

Телеведуча записала чергове звернення: каже, не вірить у справедливість українського суду

Дружина затриманого Віктора Медведчука звернулася до свого кума – президента РФ Володимира Путіна і закликала його посприяти звільненню її чоловіка та тисячі інших «в’язнів СБУ». Відео вона опублікувала на каналі в Youtube.

«Вельмишановний Володимир Володимирович, прошу вас про допомогу! Ви чудово знаєте про те, що судилище, влаштоване над Віктором, позбавлене здорового глузду і є промовистим прикладом неправової помсти над незручним політиком за його послідовну, принципову і відверту позицію. Я, Оксана Марченко, не вірю у справедливість суду, в якому буде брати участь Віктор Медведчук. Життя мого чоловіка так само дорога мені, як і життя тисячі в’язнів СБУ, які зараз нидіють в її катівнях лише за те, що вони висловлюють свою позицію і говорять правду. Я прошу вас докласти будь-які можливі способи для звільнення цих людей і, звісно, мого чоловіка. З надією і повагою, Оксана Марченко», – сказала вона.

Марченко сказала, що Медведчук згодний на обмін, за яким він опиниться на території Росії. Вона додала, що звернулася до родин військовополонених ЗСУ, які є підданими Британії, та звернулась до уряду Британії з пропозицією обміняти їх на Медведчука.

Вона назвала імена кількох людей, яких вона вважає «в’язнями СБУ»: Ян Таксюр, Олександр Корєвін, Юрій Ткачов, Олег Новіков, Гліб Ляшенко і Володимир Клименко.

Нагадаємо, також сьогодні Марченко звернулася до саудівського принца (відео).

Сьогодні стало відомо, що Медведчука узято під арешт без права внесення застави.

Нагадаємо, 12 квітня СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

Після цього Кремль розродився заявою щодо обміну Медведчука.

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, яку важко було упізнати після нової пластичної операції та в окулярах, записала відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Вона в ультимативній формі вимагала звільнити Медведчука.

Глава Служби безпеки України Іван Баканов розповів деталі спецоперації СБУ із затримання Медведчука.

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