Китай націлений успішно розвивати співпрацю з Україною – Сі Цзіньпін

Китай продовжить політику взаємодії та співпраці з Україною на всіх рівнях

Завтра минає 30 років від встановлення китайсько-українських дипломатичних відносин

Китайська народна республіка готова докладати зусиль, щоб 30-річчя китайсько-українських дипломатичних зв'язків стало сприятливою нагодою для досягнення ще більших успіхів у всіх галузях співпраці.

Про це йдеться у вітальній телеграмі голови КНР Сі Цзіньпіна на адресу президента України Володимира Зеленського з нагоди 30-річчя дипломатичних відносин між країнами, що відзначатиметься 4 січня, повідомляє Укрінформ, посилаючись на коментар посольства КНР.

Зокрема, Сі Цзіньпін зазначив, що протягом 30 років дипломатичних відносин між Китаєм та Україною взаємна політична довіра двох сторін продовжує поглиблюватися, співпраця у всіх сферах досягла значних успіхів, а гуманітарні обміни з кожним днем стають дедалі частішими, що підвищило добробут народу. Після спалаху пандемії коронавірусу Китай та Україна надають один одному підтримку у спільній боротьбі з епідемією, що є проявом глибокої дружби між народами наших країн, додав він.

«Китайська сторона готова разом з українською стороною докладати зусиль задля того, щоб тридцятиріччя китайсько-українських дипломатичних зв'язків стало сприятливою нагодою для зміцнення китайсько-українських відносин та досягнення ще більших успіхів у всіх галузях співпраці на благо двох держав та їхніх народів», – підкреслив лідер КНР.

За даними посольства, Зеленський також надіслав Сі Цзіньпіню вітальну телеграму, в якій висловив свою високу оцінку рівню розвитку китайсько-українських відносин.

Крім того, зазначили у дипустанові, телеграми з привітаннями відправили прем'єр Держради КНР Лі Кецян, голова Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників КНР Лі Чжаньшу, віцепрем'єр Держради КНР Лю Хе, член Держради і міністр закордонних справ КНР Ван Ї на адреси прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, віцепрем'єр-міністерки Ольги Стефанішиної та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби відповідно.

Нагадаємо, що у період перших дев’яти місяців 2021 року Китай став найбільшим покупцем української агропродукції, а загальний обсяг торгівлі сільгосптоварами між Україною та азійськими країнами виріс на 20%.

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