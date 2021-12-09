Китай погрожує країнам, які підтримали дипломатичний бойкот Олімпіади

МЗС КНР зробить усе, щоб США, Канада, Австралія і Велика Британія «заплатили за свої вчинки»

В Міністерстві закордонних справ Китаю зробили заяву з приводу дипломатичного бойкоту Олімпіади з боку кількох країн. Представник МЗС Ван Веньбінь пригрозив цим країнам.

«Використання США, Австралією, Великою Британією та Канадою Олімпіади для політичних маніпуляцій непопулярне і веде до самоізоляції. Вони неодмінно заплатять за свої вчинки», – наводить слова Веньбіня AFP.

Дипбойкот не торкнеться спортсменів, які візьмуть участь у Іграх-2022.

Крім США, бойкот підтримали Австралія, Велика Британія, Канада, а також інші країни та правозахисні організації. У Європарламенті виступили із закликом до повного бойкоту зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Проте Франція відмовилася брати участь у бойкоті.

Причиною подібних закликів стали масові репресії, і порушення прав людини в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі.

Олімпіада у Пекіні пройде з 4 по 20 лютого 2022 року.