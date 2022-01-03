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    Найближчими днями відбудеться засідання Комісії Україна–НАТО

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    США підтримали проведення засідання Комісії Україна&ndash;НАТО - Найближчими днями відбудеться засідання Комісії Україна–НАТО
    США підтримали проведення засідання Комісії Україна–НАТО
    фото з відкритих джерел

    Телефонна розмова Володимира Зеленського та Джозефа Байдена тривала понад півтори години

    Президент США Джозеф Байден підтримав пропозицію України провести найближчими днями засідання Комісії Україна–НАТО. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами телефонної розмови з президентом США, яка тривала понад півтори години, інформує пресслужба глави Української держави.

    Зеленський привітав активну роль США у врегулюванні ситуації на сході України, відзначивши важливість запланованих на січень 2022 року міжнародно-правових заходів.

    «Високо ціную підтримку Сполученими Штатами нашої пропозиції провести найближчими днями засідання Комісії Україна–НАТО», – сказав Зеленський.

    Сторони обговорили кроки, які робить Україна в межах Мінського та Нормандського форматів, і наголосили на важливості подальших дипломатичних зусиль.

    «Сьогодні йдеться про майбутнє не лише України, а і європейської безпеки та світового порядку, заснованого на правилах та демократичних цінностях», – зауважив Зеленський.

    Лідери двох держав також обговорили економічні й енергетичні безпекові виклики.

    Під час розмови вкотре було підтверджено незмінну підтримку з боку Сполучених Штатів суверенітету й територіальної цілісності України та її євроінтеграційних прагнень.

    Раніше у Білому домі повідомили, що під час перемовин американський лідер чітко дав зрозуміти, що США разом із союзниками та партнерами дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну.

    Зеленський зазначив, що перша міжнародна розмова року із президентом США доводить особливий характер їхніх відносин.

    Як відомо, кілька днів тому Путін попросив Байдена про термінові переговори.

    30 грудня відбулася телефонна розмова між американським лідером і президентом РФ. Байден під час розмова закликав російського лідера Володимира Путіна до деескалації ситуації навколо України.

    Крім того, Байден у розмові з Путіним попередив про санкції у разі вторгнення в Україну. У свою чергу президент РФ повідомив, що в такому випадку може послідувати розрив відносин.

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    Теги: Джозеф Байден НАТО Володимир Зеленський Україна
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    Найближчими днями відбудеться засідання Комісії Україна–НАТО