Клімкін пояснив, що станеться з помічником президента Росії Сурковим



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Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін Фото Радіо Свобода

Сурков навряд чи зникне з цієї «обойми» – Клімкін

Помічник президента Росії Владислав Сурков, якого вважають радником Володимира Путіна в «українському питанні», і відставку якого після повідомлень у ЗМІ Кремль так і не підтвердив, навряд чи зникне з команди російського президента.

Таку думку висловив у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Сурков навряд чи зникне з цієї «обойми»… Сурков створює нові віртуальні реальності. Козак (заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак – ред.) «менеджерить» в цій реальності, при чому – політично і бізнесово», – сказав Клімкін.

Ексміністр зазначив, що визначає політику безпосередньо президент Росії Володимир Путін, а радники можуть змінюватися.

«Це серіал, який пише Путін, який продюсує, якщо хочете. От він – продюсер цього. Це Путін. А от там режисери, актори звичайно можуть мінятися», – сказав Клімкін.

Як повідомлялося, Владислав Сурков став помічником президента РФ у вересні 2013 року. Він займався питаннями відносин Росії і сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії, його також називали радником Путіна в «українському питанні».

25 січня з’явилися повідомлення про відставку Суркова, але у Кремлі такого указу не підтвердили. На думку політологів, так званого «куратора» на українському напрямі Владислава Суркова «замінили» на колишнього віцепрем’єра уряду Росії Дмитра Козака, який перейшов на посаду заступника голови адміністрації президента Росії.

Нагадаємо, у Путіна розказали, хто займеться українським напрямком.

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