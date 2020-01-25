Помічник Путіна Сурков пішов з держслужби після зміни курсу на українському напрямку



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Протягом найближчого місяця помічник президента «займатиметься медитацією»

Помічник президента Росії Владислав Сурков пішов з державної служби. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі директор російського Центру політичної кон’юнктури Олексій Чеснаков, близький до Суркова. За його словами, рішення було прийнято помічником президента через «зміну курсу на українському напрямку».

«Протягом найближчого місяця він буде займатися медитацією. Після цього обіцяв повідомити про причини прийнятого ним рішення і про подальші плани», – написав політолог. Цю ж інформацію Чеснаков підтвердив у розмові з «Інтерфаксом».

Владислав Сурков став помічником Путіна у вересні 2013 року. Він займався питаннями «соціально-економічного співробітництва» з Абхазією і Південною Осетією, а також «врегулювання ситуації» на сході України. Раніше з 2011 року Сурков займав пост заступника голови уряду Росії, а з 2012-го – керівника апарату уряду.

Нагадаємо, Сурков зібрався приїхати в Україну аби «розрулити» ситуацію щодо Донбасу.

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