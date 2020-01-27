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    У Путіна розказали, хто займеться українським напрямком

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    У Путіна розказали, хто займеться українським напрямком

    Український напрям у Кремлі ведуть Владислав Сурков і Юрій Ушаков

    Після інформації про відставку Владислава Суркова з посади помічника президента Росії в Кремлі розкрили, хто продовжує займатися українським напрямком. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

    Зокрема, Пєсков спростував інформацію про зміну стратегії Росії по Україні.

    «Зараз займається і Сурков (українським напрямком, - Главком), займається де-юре, ще раз повторюю, він продовжує залишатися помічником президента в даний момент, по мірі необхідності займається і помічник Ушаков, управління з міжнародних справ. Тому різні підрозділи підключаються при необхідності, як це завжди буває в адміністрації президента», - зазначив Пєсков.

    Він також прокоментував можливість того, що новий помічник Путіна Дмитро Козак очолить український напрямок.

    «Як президент вирішить, так і буде», - додав Пєсков.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що економічний куратор ОРДЛО Дмитро Козак йде з посади в уряді Росії. Пізніше стало відомо, що його призначать на посаду в адміністрацію Путіна.

    Відзначимо, на вихідних стало відомо, що Владислав Сурков вирішив піти з державної служби через «зміну курсу на українському напрямку».

    Росія ОРДЛО Владислав Сурков президент
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