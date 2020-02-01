Окупанти залишили без світла населений пункт на Луганщині



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Бойовики готують провокативні повідомлення зі звинуваченнями українських військових в обстрілах мирного населення

У п’ятницю, 31 січня, бойовики пошкодили лінію електропередач у населеному пункті Хороше Луганської області, в результаті чого населений пункт повністю знеструмлено. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

«31 січня в результаті наїзду БМП зі складу 4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу окупаційних військ РФ у Луганській області на опору електропередач по вул. Шкільна у тимчасово окупованому населеному пункті Хороше (Луганська область) було пошкоджено лінію електроживлення та повністю знеструмлено населений пункт», - йдеться в повідомленні.

Тепер представники місцевої російської окупаційної влади намагаються приховати факт причетності найманців збройних формувань Російської Федерації до даного інциденту.

За даними українських військових, окупанти підготували ряд повідомлень на своїх інформаційних ресурсах, які мають на меті звинуватити українських військових в обстрілах мирного населення та руйнуванні цивільної інфраструктури.

«Це вкотре підкреслює ницість російсько-окупаційної влади у намаганнях дискредитувати Україну перед світовою спільнотою. Об'єднані сили ніколи не вели та не будуть вести вогонь по житловому сектору, наражаючи на небезпеку мирне населення, яке там проживає», - підкреслили в ООС.

Нагадаємо, 31 січня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. У результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.