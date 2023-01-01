Коли настане найважчий день війни – прогноз Банкової

Україна уже понад 10 місяців бореться за свою свободу та незалежність

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу FREEDOM заявив, що день нашої перемоги стане найважчим днем війни.

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«Повертаючись до того, який день найважчий. Найважчий день – день перемоги, на мою думку, тому що у цей момент ми дізнаємося, відчуємо всю важкість тих втрат, яких ми зазнали у цій війні», – підкреслив Подоляк.

«На жаль, саме так і буде. Адже ми, хоч і окуті ейфорією, згадуватимемо про тих, хто віддав своє життя. Тих, на чиєму тілі залишилися сліди війни. Й українці разом із непоборною радістю відчуватимуть нестримний біль, усвідомлюючи, які страждання ми пережили за час війни, яку розв'язала Росія», – додав Подоляк.

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Нагадаємо, Петро Порошенко заявив, що 2023 рік стане роком української перемоги.

Також прем’єр-міністр Фінляндії пояснила, чому РФ не зможе перемогти Україну.

До слова, триває 312-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.

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