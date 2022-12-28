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Меркель розповіла, чим закінчиться війна в Україні

Юрій Лящук
glavcom.ua
Меркель розповіла, чим закінчиться війна в Україні
Меркель намагалася запобігти війні РФ з Україною
фото: AP

Ангела Меркель переконана, що війни закінчуються за столом переговорів

Ексканцлер Німеччини Ангела Меркель у вівторок повідомила, що питання про її ймовірну участь у переговорах про завершення війни «не стоїть». Про це повідомляє італійський журнал Sette.

Політик також зазначила, що точно не знає, як може завершитись війна.

«Якось вона закінчиться переговорами. Війни закінчуються за столом переговорів», – сказала колишній канцлер.

За словами Меркель, є різниця «між вимушеним миром, якого вона, як і багато інших, не хоче, і відкритою та дружньою розмовою».

Політик також зазначила, що, перебуваючи на посаді канцлера Німеччини, вона приймала рішення щодо Росії та України, керуючись логікою, яку досі вважає розумною.

«Йшлося про спробу запобігти війні, схожій до нинішньої», – продовжила вона.

Те, що це не вдалося, «не означає, що спроба була помилковою», – додала Меркель.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що у Росії достатньо ресурсів для початку наступу на іншому напрямку, але ворог не може ефективно використати цю перевагу.

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Теги: росія Ангела Меркель війна Україна переговори

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