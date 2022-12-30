Головна Світ Політика
search button user button menu button

Спецслужби США та Британії розповіли, як війна в Україні вплинула на західні розвідки

Юрій Лящук
glavcom.ua
Спецслужби США та Британії розповіли, як війна в Україні вплинула на західні розвідки
Авторитарні держави контролюють інформацію, яку отримує їхнє населення
фото ілюстративне

На думку Флемінга, виник конфлікт нового типу, де розвідка відіграє найважливішу роль

Спецслужби Британії і США вважають, що війна в Україні докорінно змінила принципи розсекречення розвідувальних даних. Про це повідомляє BBC News.

Видання наводить діалог голови британської агенції GCHQ Джеремі Флемінга і голови американської розвідки Авріл Гейнс в ефірі Radio BBC News, які вважають, що війна в Україні зробила революцію у розсекреченні і публікації розвідувальних даних і перевернула принципи, за якими спецслужби оприлюднюють свою інформацію.

Відзначається, що перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну Вашингтон та Лондон оприлюднили свою інформацію про плани Москви. На думку Флемінга, виник конфлікт нового типу, де розвідка відіграє найважливішу роль. Його слова підтвердила Гейнс, яка насправді зіграла ключову роль у розсекреченні та публікації секретних даних.

«Цей крок був покликаний стримати Росію. Ми, звичайно, намагалися протиставити свої дані тій дезінформації, яку поширювала Росія. Ми бачили, що Кремль намагається створити інформаційне тло для вторгнення і хотіли спростувати це, допомогти людям зрозуміти, що це хибна інформація. Ми змогли вплинути на ситуацію. Водночас ясно, що наш вплив був набагато більшим на Заході, ніж в інших куточках світу», – розповіла Гейнс.

Росія, за словами голови американської розвідки, також намагалася скористатися відкритими каналами інформації на Заході, аби просувати свій порядок денний та посилювати розбіжності в суспільстві.

«У результаті в деяких країнах почали вірити у хибні твердження Москви. Основні наративи Росії: США провокує конфлікт в Україні, НАТО та Україна ставлять умови та загрожують Росії, і це, у свою чергу, змушує останню зайняти ту позицію, яку вона зайняла», – пояснює Гейнс.

У Росії ж, на думку Гейнс, зусилля західних спецслужб «практично не дали результату» через жорсткий контроль Кремля над внутрішнім інформаційним простором.

«Авторитарні держави мають таку асиметричну перевагу, оскільки вони ефективно контролюють інформацію, яку отримує їхнє населення», – вважає Гейнс.

Сам Флемінг, який пропрацював у розвідці 30 років, сказав, що дав зелене світло оприлюдненню інформації, хоча більшість світу не повністю прийняла аргументи розвідки і не цілком повірила західній версії того, як розвиватиметься конфлікт. Тому варто звертатися до тих, хто перебуває поза межами урядів і спецслужб.

«Є різні союзники, які дозволяють довести, що нам можна довіряти. Тому важливу роль у конфлікті відіграють приватні компанії: вони можуть, наприклад, надавати супутникові знімки, які підтверджували заяви розвідки про нарощування російських військ біля кордонів, або допомагати Україні з кіберзахистом – цим займалися такі технічні гіганти, як Microsoft», – констатував Флемінг.

Раніше українська розвідка пояснила, чому Іран затягує з передачею ракет Росії.

Читайте також: Американський генерал розповів, коли ЗСУ звільнять окупований Росією Крим
Теги: Велика Британія США Україна розвідка війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З моменту деокупації Херсона українські сили ведуть запеклі бої з російськими військами навколо Бахмута
Розвідка пояснила, чому Росія прагне захопити Бахмут
Вчора, 14:43
У розвідці наголосили, що військова інфраструктура Росії продовжує деградувати
Вибухи на аеродромі «Енгельс»: розвідка повідомила про наслідки для РФ
Вчора, 18:01
Іранські балістичні ракети є дуже бажаною зброєю для Путіна
Розвідка пояснила, чому Іран затягує з передачею ракет Росії
Вчора, 21:07

Політика

Спецслужби США та Британії розповіли, як війна в Україні вплинула на західні розвідки
Спецслужби США та Британії розповіли, як війна в Україні вплинула на західні розвідки
«Вирішальна допомога Україні»: Байден підписав бюджет США на 2023 рік
«Вирішальна допомога Україні»: Байден підписав бюджет США на 2023 рік
Уряд США може відправити в Україну легкі танки Bradleу
Уряд США може відправити в Україну легкі танки Bradleу
Саакашвілі припустив, що б робив зараз в Україні
Саакашвілі припустив, що б робив зараз в Україні
Розвідка пояснила, чому Іран затягує з передачею ракет Росії
Розвідка пояснила, чому Іран затягує з передачею ракет Росії
У Португалії подав у відставку десятий за рік міністр
У Португалії подав у відставку десятий за рік міністр

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Ракетна небезпека: ворог підняв стратегічну авіацію
113K
Ракетна атака по Україні: деталі про пошкодження та наслідки
95K
Повітряна тривога в Україні тривала майже п'ять годин (оновлено)
42K
Зеленський попросив Байдена надати сучасне озброєння, Вашингтон відмовив: Politico повідомило деталі
32K
На Франківщині ракета влучила у житловий будинок (фото)
21K
Передноворічний терор. Що відомо про масовану атаку на Україну

Новини

Київ під обстрілами «дронів-камікадзе»: жителі чують звуки вибухів (відео)
Сьогодні, 02:38
Кличко підтвердив вибухи у Києві
Вчора, 09:13
ЗСУ наступають на Запоріжжі: дані Генштабу про ворожі втрати
Вчора, 06:57
Двоє важкопоранених українців прибули на лікування до Словенії (фото)
28 грудня, 21:52
СБУ затримала експрацівників «Укрзалізниці», які допомагали перекидати воєнні ешелони РФ в Україну
28 грудня, 19:23
ЗСУ розгромили базу окупантів під Каховкою: пів сотні загиблих росіян
28 грудня, 06:55

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту