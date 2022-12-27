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Війна в Україні. Орбан відзначився черговою неоднозначною заявою

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Війна в Україні. Орбан відзначився черговою неоднозначною заявою
Віктор Орбан підтвердив позицію Угорщини, що у війні необхідне припинення вогню, а потім мирні переговори
фото: Reuters

Орбан: «Україна може продовжувати воювати тільки до тих пір, поки США підтримують їх грошима і зброєю»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан завив, що війна в країні, яку розпочала Росія, може припинитися тоді, коли США перестануть підтримувати зброєю та грошима. Про це Орбан сказав в різдвяному інтерв’ю виданню Magyar Nemzet.

Орбан зазначив, що цей рік був найнебезпечнішим за останні тридцять років. За його словами, Угорщина зіткнулася з небезпекою бути втягнутою у війну в Україні, а зростання цін на енергоносії також штовхає країну в небезпечному напрямку.

Віктор Орбан підтвердив позицію Угорщини, що у війні необхідне припинення вогню, а потім мирні переговори.

«Україна може продовжувати воювати тільки до тих пір, поки США підтримують їх грошима і зброєю. Якщо американці хочуть миру, то мир буде» – заявив він.

Щодо позиції Угорщини він зазначив, що Угорщина є «проугорською». «Наша відповідь на питання, чи ми знаходимося на хорошій чи поганій стороні історії, полягає в тому, що ми знаходимося на угорській стороні історії», – пояснив Орбан.

У той же час, прем'єр-міністр Угорщини  зазначив, що його країна допомагає Україні. «Ми підтримуємо і допомагаємо Україні, ми зацікавлені у виживанні суверенної України, і ми зацікавлені в тому, щоб Росія не становила загрози безпеці Європи. Але ми не зацікавлені в тому, щоб здати всі наші економічні відносини з Росією», – підкреслив Орбан.

Раніше  Віктор Орбан заявив, що і в наступному році Угорщина залишатиметься максимально осторонь від війни в Україні, але надаватиме гуманітарну допомогу українським біженцям. 

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Теги: росія міністр війна Угорщина Віктор Орбан Україна переговори репарації

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