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Прем’єр-міністр Фінляндії пояснила, чому РФ не зможе перемогти Україну

Юрій Лящук
glavcom.ua
Прем’єр-міністр Фінляндії пояснила, чому РФ не зможе перемогти Україну
Фінляндія продовжить підтримувати Україну у війні прти РФ
фото з відкритих джерел

Марін вважає, що потрібно дотримуватись європейської самодостатності

Глава уряду Фінляндії Санна Марін у своєму привітанні на честь Нового року зазначила, що у зв'язку з агресивною війною РФ проти України людям довелося ухвалити рішення про нову роль її країни у новій ситуації, включаючи вступ до НАТО. Про це йдеться у матеріалі видання Yle.

Водночас політик сказала, що підтримка Фінляндією України продовжуватиметься і, зрештою, країна-терорист у цій війні приречена на поразку.

«Росія не зможе виграти цю війну. Світ, в якому наддержави без демократичних цінностей намагаються поневолювати інші країни, не дотримуючись татуту ООН та не звертаючи уваги страждання, потрібно назавжди залишити в минулому. У Росії все менше й менше друзів», – сказала прем’єр Фінляндії.

Також Марін вважає, що потрібно дотримуватись європейської самодостатності. Прем’єр-міністр Фінляндії вважає, що енергетична криза, війна в Україні та пандемія коронавірусу продемонстрували залежність Європи, що кричить, від інших країн.

«Наше завдання – посилення нашої стратегічної автономії, тобто самодостатності Європи, її стійкості та наших партнерських відносин у світі, зокрема з іншими демократичними країнами», – сказала глава уряду.

До слова, президент Фінляндії Саулі Нііністьо повідомив, що його країна готує наступний пакет військової допомоги для України. Таку заяву він зробив під час зустрічі лідерів країн, які входять до Об’єднаних експедиційних сил (JEF).

Раніше президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що не бачить перешкод для навчання в країні українських військових. Президент відвідав головні військові навчання сухопутних військ «Контіо22» у Північній Карелії. У них задіяно близько 8 тис. солдатів.

Тим часом Фінляндія надіслала в Україну першу партію енергетичного обладнання. Україна звернулася до Фінляндії з проханням про екстрену допомогу після того, як Росія в середу завдала масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України.

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Теги: Україна Фінляндія війна росія

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