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Британська розвідка назвала страшні хвороби, які дошкуляють Путіну

Юрій Лящук
glavcom.ua
Британська розвідка назвала страшні хвороби, які дошкуляють Путіну
Путін страждає від наслідків падіння з коня в 2000-х роках
фото з відкритих джерел

Джерело вважає , що Путін відчуває серйозний хронічний біль

Данська розвідка вважає, що в момент вторгнення російського диктатора Володимира Путіна в Україну на нього вплинули ліки, які він приймав під час лікування онкології. Таку заяву зробив співробітник розвідувальної служби Данії (FE), на ім'я Йоакім, повідомляє Berlingske.

За словами Йоакіма, одним із факторів, що спровокували найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни, ймовірно, були ліки, які в той час приймав Путін.

«Ілюзія величі є одним із відомих побічних ефектів гормонального лікування, яке він приймав», – стверджує розвідник.

FE не вважає, що Путін страждає на невиліковну хворобу, а скоріше відчуває серйозний хронічний біль після кількох падінь і нещасних випадків.

«Це хронічний біль, від якого він страждає вже досить довго. Тому він намагається сидіти та міцно триматися за речі. Для того, щоб полегшити біль», – зазначив Йоакім.

До того ж видання зазначає, що різні ЗМІ раніше вже повідомляли, що Путін страждає від наслідків падіння з коня в 2000-х роках. Пізніше з'явилася інформація, що він також отримував травми під час занять дзюдо і хокеєм протягом останніх кількох років.

Проте данська розвідка наголошує, що Путін хворів на одну з форм раку й лікувався від неї, коли почав війну, що, можливо, і вплинуло на його рішення, однак смерть російського диктатора від цієї хвороби в розвідці відкидають.

«На початку року в нього також було обличчя у формі місяця, що є ще одним відомим побічним ефектом такого ж гормонального лікування», – додав Йоакім.

Нагадаємо, Путін нагородив «сирійського м’ясника» Суровікіна за убивство українців.

Путін у своєму новорічному зверненні, виголошеному під час ракетного обстрілу України, вкотре нагадав, що воює проти НАТО, і закликав співгромадян «проявити волю», бо саме від неї нібито залежить майбутнє РФ.

Тим часом ЗМІ ідентифікували військових, в оточенні яких президент держави-терористки Росії був під час новорічного звернення. Крім традиційної масовки, «військовими» виявилися працівники Федеральної служби охорони.

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Теги: росія війна путін Україна хвороба

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