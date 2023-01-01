Британська розвідка назвала страшні хвороби, які дошкуляють Путіну

Джерело вважає , що Путін відчуває серйозний хронічний біль

Данська розвідка вважає, що в момент вторгнення російського диктатора Володимира Путіна в Україну на нього вплинули ліки, які він приймав під час лікування онкології. Таку заяву зробив співробітник розвідувальної служби Данії (FE), на ім'я Йоакім, повідомляє Berlingske.

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За словами Йоакіма, одним із факторів, що спровокували найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни, ймовірно, були ліки, які в той час приймав Путін.

«Ілюзія величі є одним із відомих побічних ефектів гормонального лікування, яке він приймав», – стверджує розвідник.

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FE не вважає, що Путін страждає на невиліковну хворобу, а скоріше відчуває серйозний хронічний біль після кількох падінь і нещасних випадків.

«Це хронічний біль, від якого він страждає вже досить довго. Тому він намагається сидіти та міцно триматися за речі. Для того, щоб полегшити біль», – зазначив Йоакім.

До того ж видання зазначає, що різні ЗМІ раніше вже повідомляли, що Путін страждає від наслідків падіння з коня в 2000-х роках. Пізніше з'явилася інформація, що він також отримував травми під час занять дзюдо і хокеєм протягом останніх кількох років.

Проте данська розвідка наголошує, що Путін хворів на одну з форм раку й лікувався від неї, коли почав війну, що, можливо, і вплинуло на його рішення, однак смерть російського диктатора від цієї хвороби в розвідці відкидають.

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«На початку року в нього також було обличчя у формі місяця, що є ще одним відомим побічним ефектом такого ж гормонального лікування», – додав Йоакім.

Нагадаємо, Путін нагородив «сирійського м’ясника» Суровікіна за убивство українців.

Путін у своєму новорічному зверненні, виголошеному під час ракетного обстрілу України, вкотре нагадав, що воює проти НАТО, і закликав співгромадян «проявити волю», бо саме від неї нібито залежить майбутнє РФ.

Тим часом ЗМІ ідентифікували військових, в оточенні яких президент держави-терористки Росії був під час новорічного звернення. Крім традиційної масовки, «військовими» виявилися працівники Федеральної служби охорони.