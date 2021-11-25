Децентралізація. «Слуги» розповіли, коли оприлюднять текст змін до Конституції

Позапарламентське обговорення тексту змін до Конституції тривало два роки

Текст змін до Конституції в частині децентралізації буде оприлюднений наступного пленарного тижня і згодом винесений на публічне обговорення. Про це сказав перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко під час зустрічі керівництва Верховної Ради із керівником Департаменту демократії і врядування Генерального директорату-ІІ з питань демократії Генерального секретаріату Ради Європи Даніелем Попеску, передає пресслужба партії «Слуга народу».

«Позапарламентське обговорення тексту змін до Конституції тривало 2 роки. Ми узгодили ключові позиції зі стейкхолдерами, асоціаціями місцевого самоврядування. Наступного пленарного тижня очікуємо на публікацію проєкту змін до Основного закону. Далі розпочнемо його публічне обговорення», – сказав він.

Корнієнко додав, що наступного тижня також буде організована робоча група, яка надалі працюватиме з текстом змін до Конституції. Її створять на базі комітетів з питань правової політики та з питань організації державної влади, місцевого самоврядування.

Нагадаємо, у грудні 2019 року президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)».

У січні 2020 року після дискусій в експертному середовищі, у місцевому самоврядуванні та у суспільстві запропоновані зміни були відкликані з парламенту для доопрацювання. Відтоді тривала робота з напрацювання нової редакції змін до Конституції в частині децентралізації.

Проєкт змін до Конституції щодо реформованої системи місцевого самоврядування та територіальної організації влади та децентралізацію владних повноважень погодили всі учасники Конституційної комісії, утвореної главою держави. Після погодження в Офісі Президента документ направлять до Верховної Ради.

У жовтні 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що проєкт закону про зміни до Конституції України в частині децентралізації напрацьований і перебуває на фінальній стадії узгодження.

Найближчий пленарний тиждень Ради розпочнеться 29 листопада.

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