  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Децентралізація. «Слуги» розповіли, коли оприлюднять текст змін до Конституції

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Наступного пленарного тижня очікуємо на публікацію проєкту змін до Основного закону - Децентралізація. «Слуги» розповіли, коли оприлюднять текст змін до Конституції
    Наступного пленарного тижня очікуємо на публікацію проєкту змін до Основного закону

    Позапарламентське обговорення тексту змін до Конституції тривало два роки

    Текст змін до Конституції в частині децентралізації буде оприлюднений наступного пленарного тижня і згодом винесений на публічне обговорення. Про це сказав перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко під час зустрічі керівництва Верховної Ради із керівником Департаменту демократії і врядування Генерального директорату-ІІ з питань демократії Генерального секретаріату Ради Європи Даніелем Попеску, передає пресслужба партії «Слуга народу».

    «Позапарламентське обговорення тексту змін до Конституції тривало 2 роки. Ми узгодили ключові позиції зі стейкхолдерами, асоціаціями місцевого самоврядування. Наступного пленарного тижня очікуємо на публікацію проєкту змін до Основного закону. Далі розпочнемо його публічне обговорення», – сказав він.

    Корнієнко додав, що наступного тижня також буде організована робоча група, яка надалі працюватиме з текстом змін до Конституції. Її створять на базі комітетів з питань правової політики та з питань організації державної влади, місцевого самоврядування.

    Нагадаємо, у грудні 2019 року президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)».

    У січні 2020 року після дискусій в експертному середовищі, у місцевому самоврядуванні та у суспільстві запропоновані зміни були відкликані з парламенту для доопрацювання. Відтоді тривала робота з напрацювання нової редакції змін до Конституції в частині децентралізації.

    Проєкт змін до Конституції щодо реформованої системи місцевого самоврядування та територіальної організації влади та децентралізацію владних повноважень погодили всі учасники Конституційної комісії, утвореної главою держави. Після погодження в Офісі Президента документ направлять до Верховної Ради.

    У жовтні 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що проєкт закону про зміни до Конституції України в частині децентралізації напрацьований і перебуває на фінальній стадії узгодження.

    Найближчий пленарний тиждень Ради розпочнеться 29 листопада.

    Читайте також:
    Теги: Верховна Рада децентралізація Конституція Олександр Корнієнко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Децентралізація. «Слуги» розповіли, коли оприлюднять текст змін до Конституції