Якщо Путін нападе, Рада збереться за кілька годин – Корнієнко

У разі воєнних дій на території країни Рада зможе оголосити воєнний, або надзвичайний стан

У разі широкомасштабної російської агресії проти України Верховна Рада готова зібратися за пару годин, аби ввести воєнний або надзвичайний стан. Про це заявив перший віцеспікер Ради, представник «Слуги народу» Олександр Корнієнко в ефірі «Радіо Свобода».

«Якщо це не тиждень роботи в округах, я думаю що потенціал там за пару годин зібратися є», – повідомив Корнієнко.

Він зазначив, що у разі воєнних дій на території країни Рада зможе оголосити воєнний, або надзвичайний стан.

«У Верховної ради може буде тільки один план, якщо є задача ввести воєнний, або надзвичайний стан – зробити відповідні голосування з боку Верховної ради вона має протягом кількох годин...», – зазначив віцеспікер.

Він повідомив, у разі непленарного тижня, коли депутати працюватимуть на свої округах, визначать перелік спеціальних заходів для захисту нардепів, аби ухвалити рішення.

«Зрозуміло, що ті хто не в Україні, їм важче буде це зробити... Якщо будуть активні військові дії, не дай боже десь, то зрозуміло що будуть якійсь використовуватися способи захисту депутатів для того, щоб вони могли ці рішення прийняти», – додав Корнієнко.

Він зазначив, що скупчення військ РФ біля кордонів України було і раніше, тому концентрація піхоти та техніки на кордоні з Україною є елементом інформаційної дестабілізації ситуації у країні.

Тим часом розвідка повідомляє, що Росія проводить масштабні навчання бойовиків на окупованому Донбасі.

Напередодні бойовий розвідник оцінив загрозу нового нападу на Україну.

Нагадаємо, міжнародні партнери нададуть Києву допомогу, якщо Росія наважиться на вторгнення до України. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за підсумками візиту до Канади.

Також стало відомо, чи готова Росія до нападу на Україну: думка генерала.

2 листопада американські видання The Washington Post та Politico оприлюднили супутникові знімки скупчення російських військ у прикордонних районах. У Кремлі заявили, що не коментуватимуть переміщення військ, оскільки воно стосується внутрішніх справ держави, а самі знімки назвали зробленими на кордоні Білорусі та РФ.

Згодом Захід вкотре попередив Україну про підготовку Росією масштабного вторгнення.