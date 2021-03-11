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    США мають намір посилити підтримку України

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    США мають намір посилити підтримку України

    Україна відповідає на виклики агресії ззовні, з боку Росії, а також на власні виклики, включно з проблемою корупції

    Сполучені Штати добре обізнані щодо викликів, які сьогодні стоять перед Україною, та готові посилити її підтримку в різних сферах.

    Про це заявив у середу в Конгресі Сполучених Штатів державний секретар США Ентоні Блінкен.

    «Ми виступаємо рішуче проти спроб Росії анексувати Крим, ми рішуче проти агресії РФ на Донбасі, на сході України. І ми твердо підтримуємо Україну та маємо намір посилити цю підтримку – будь то у сфері безпеки, економіки, або ж у зусиллях щодо зміцнення власної демократії», - зауважив глава Держдепартаменту.

    Він підкреслив, що Україна відповідає на виклики агресії ззовні, з боку Росії, а також на власні виклики, включно з проблемою корупції.

    «Ми налаштовані працювати над усім цим», - зауважив Блінкен.

    Теги: Крим США Україна
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