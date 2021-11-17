Комітет Генасамблеї ООН схвалив проєкт посиленої резолюції щодо Криму

Резолюція стане офіційним документом ООН після фінального голосування в Генеральній Асамблеї ООН в грудні

17 листопада Третій комітет 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН ухвалив проєкт оновленої резолюції «Ситуація з правами людини у тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та м.Севастополь, Україна». Як повідомляє пресслужба МЗС України, це вже шоста резолюція, присвячені ційтемі.

«Цьогоріч ключовими нововведеннями стали відображення в назві резолюції статусу Криму як тимчасово окупованого півострова, підтримка співпраці в Кримській платформі, наголос на відповідальності Росії за дотримання прав кримських татар як корінного народу Криму, вимога скасувати вироки, винесені заочно щодо лідерів кримськотатарського народу та кримських татар», – йдеться у повідомленні.

Крім того, документ закликає Росію припинити безпідставні затримання та арешти мешканців Криму, вимагає звільнити незаконно утримуваних за гратами громадян України, зокрема Еміра-Усеїна Куку, Галину Довгополу, Сервера Мустафаєва, Владислава Єсипенка, Нарімана Джеляла та інших.

Підкреслюється, що нарощування військового угруповання у тимчасово окупованому Криму та численні навчання російських збройних сил спричиняють значні довгострокові негативні наслідки в регіоні, зокрема ускладнюють забезпечення основоположних прав цивільного населення.

Проєкт резолюції наголошує на виключній відповідальності Росії як держави-окупанта в забезпеченні мешканців Криму питною та прісною водою.

У документі засуджуються незаконні дії РФ щодо знищення або переміщення культурних та природних цінностей України, розташованих у Криму. Міжнародна спільнота констатує, що такі дії мають на меті цілеспрямоване викреслення української та кримськотатарської культурної ідентичності з етнокультурного ландшафту півострова.

Міститься заклик до Росії припинити політику примусової зміни демографічного складу Криму. У документі засуджується проведений РФ Всеросійський перепис населення, який визнається недійсним на території Криму.

Вперше у документі зафіксували підтримку Кримської платформи, повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Вітаю ухвалення проєкту посиленої резолюції щодо ситуації з правами людини в Криму, який щойно пройшов 3 комітет ГА ООН. Вперше було зафіксовано підтримку Кримської платформи. Документ також закликає РФ звільнити українських політв'язнів, забезпечити права кримськотатарського народу», – написав він.

При цьому міністр додав, що резолюцію схвалять на сесії Генасамблеї ООН у грудні.

Вітаю ухвалення проєкту посиленої резолюції щодо ситуації з правами людини в Криму, який щойно пройшов 3 комітет ГА ООН. Вперше зафіксована підтримка Кримської платформи. Документ також закликає РФ звільнити українських політв’язнів, забезпечити права кримськотатарського народу. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 17, 2021

«Я вдячний усім державам-членам ООН, які підтримали цей важливий проєкт резолюції. Її схвалення на сесії ГА ООН у грудні дозволить додатково консолідувати міжнародну підтримку України на заваді відновлення нашої територіальної цілісності», – написав міністр.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи в середу, 23 червня, прийняла резолюцію про захист прав кримських татар, які проживають в анексованому Росією Криму, а також в черговий раз підтвердила, що не визнає окупацію Криму і Севастополя Росією.

Українська делегація, коментуючи перспективи розгляду кримського питання в ПАРЄ заявила, що вони очікують опір з боку росіян.

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