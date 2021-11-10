МЗС відповів на заяву білоруського міністра про «російський» Крим

Якщо Білорусь де-юре визнає Крим «російським», це призведе до непоправних наслідків

Міністерство закордонних справ України звернуло увагу на висловлювання очільника МЗС Білорусі Володимир а Макея про окупований Крим. В інтерв’ю російським ЗМІ Макей заявив, що на сьогодні окупований Крим нібито є територією Росії. При цьому міністр також зазначив, що позиція Білорусі щодо Криму залишається такою, якою і була.

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив «Главкому», що зміна офіційної думки Мінська щодо приналежності Криму матиме непоправні наслідки для українсько-білоруських відносин

«Виходимо із того, що офіційно, як і раніше, Білорусь підтримує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах. Зміна підходу Білорусі задля де-юре визнання тимчасово окупованого Криму територією Росії призведе до непоправних наслідків для українсько-білоруських відносин», – зазначив Ніколенко.

Дипломат сподівається, що в Мінську усвідомлюють цей аспект і не допускатимуть кроків всупереч нормам міжнародного права.

Додамо, що Білорусь погрожує Польщі відповіддю «Союзної держави». Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей пригрозив Польщі у разі розміщення військ НАТО на кордоні.

Напередодні Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

Тим часом в.о. канцлера Німеччини Ангела Меркель зателефонувала президенту Росії Володимиру Путіну, аби просити його допомоги у врегулюванні міграційної кризи та вплинути на Білорусь.

Варто зазначити, що експерт найбільшої фракції Бундестагу запропонував направити біженців із Білорусі в Україну.

Також повідомлялося, що Україна готується до можливих провокацій з мігрантами на кордоні з Білоруссю.