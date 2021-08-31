Дефіцит води в Криму. Окупанти знову обіцяють вирішити проблему через 10 років

Усі проєкти із забезпечення Криму прісною водою вимагають великих фінансових витрат

Російська корпорація «Ростех» планує до 2030 року побудувати в окупованому Росією Криму 9 установок з опріснювання морської води. Їх загальна потужність становитиме близько 1 млрд кубічних метрів прісної води на рік. Про це повідомляє російське видання Комерсант.

Додаткові складності для окупантів полягають у тому, що для постачання дев'яти установок може знадобитися близько 900 МВт нових потужностей електропостачання – близько половини нинішньої генерації Криму та Севастополя. Вартість побудування на півострові нових електростанцій, що забезпечили б таку генерацію, може складати близько 78 млрд російських рублів.

У той же час уряд Росії має намір витратити до 2023 року 7,8 млрд рублів на дві опріснювальні установки в Криму. Однак, як зазначає віце-президент Центру стратегічних розробок Тетяна Караваєва, їх застосування можливе виключно для вирішення локальних гострих дефіцитів. До того ж створення подібних установок вимагає дорогого імпортного обладнання, отримати доступ до якого важко через санкційний тиск.

Серед варіантів, які розглядають окупанти для забезпечення Криму прісною водою, є і ще один – напівміфічне використання запасів води з-під Азовського моря, будівництво водосховищ для Алушти та Сімферополя і однієї опріснювальної установки для Ялти. Однак наразі невідомо, наскільки останній варіант реалістичний.

Зазначимо, окупанти в Криму не приховують катастрофи, яку вони спровокували на півострові.

Раніше керівник гідрогеологічного управління об'єднання «Приазовкурорт» системи «Укрпрофоздоровниця» Ігор Соклаков розповів, як на екологічну ситуацію в Азовському морі вплинуло будівництво росіянами Керченського мосту.

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