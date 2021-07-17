Юлія Мендель дебютує на телеканалі Ахметова (фото)

Програма «Велика деолігархізація» виходить на каналі «Україна», який повʼязують з олігархом Ахметовим

Колишня прессекретарка Зеленського стане колумністом у програмі «Велика деолігархізація»

Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель буде брати участь в програмі «Велика деолігархізація». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила директорка зі зв’язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталія Ємченко.

«Події розвиваються таким чином, що ми розширюємо президентський пул в команді щотижневої підсумкової програми «Велика деолігархізація», яка виходить в ефір по суботах в 22:00 на «Україні 24» і по понеділках о 00:10 на телеканалі «Україна». На равах постійного колумніста до нас щойно приєдналася Юлія Мендель, екс-прессекретар Президента України Володимира Зеленського. Її дебютну відеоколонку для «Великої деолігархізації» ви можете побачити в ефірі вже сьогодні», – йдеться у повідомленні.

Згодом цю ж новину підтвердила і сама Юлія Мендель.

«Ви впевнені, що зможете це пропустити? До зустрічі о 22:00!», – написала вона.

У квітні прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель написала заяву на звільнення. На посаді речниці президента Мендель супроводжувала Зеленського на міжнародних зустрічах і пресконференціях, коментувала важливі політичні події та навіть намагалася запустити власне телешоу. Однак через це вона часто опинялася в центрі скандальних історій.

Раніше стало відомо, що Мендель стане радницею Єрмака. За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, серед причин відставки Мендель – вкрай жорсткий режим роботи з президентом і «феєрична атака» хейтерів.

Додамо, що Мендель назвала основну причину своєї відставки. Вона повідомила, що через підвищені навантаження на посаді в неї погіршилося здоров’я.

9 липня президент Володимир Зеленський офіційно призначив свого нового прессекретаря. Ним став ведучий телеканалу «Україна 24», журналіст Сергій Никифоров.