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    Юлія Мендель дебютує на телеканалі Ахметова (фото)

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    Програма &laquo;Велика деолігархізація&raquo; виходить на каналі &laquo;Україна&raquo;, який повʼязують з олігархом Ахметовим - Юлія Мендель дебютує на телеканалі Ахметова (фото)
    Програма «Велика деолігархізація» виходить на каналі «Україна», який повʼязують з олігархом Ахметовим
    Фото: facebook/natalya.yemchenko

    Колишня прессекретарка Зеленського стане колумністом у програмі «Велика деолігархізація»

    Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель буде брати участь в програмі «Велика деолігархізація». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила директорка зі зв’язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталія Ємченко.

    «Події розвиваються таким чином, що ми розширюємо президентський пул в команді щотижневої підсумкової програми «Велика деолігархізація», яка виходить в ефір по суботах в 22:00 на «Україні 24» і по понеділках о 00:10 на телеканалі «Україна». На равах постійного колумніста до нас щойно приєдналася Юлія Мендель, екс-прессекретар Президента України Володимира Зеленського. Її дебютну відеоколонку для «Великої деолігархізації» ви можете побачити в ефірі вже сьогодні», – йдеться у повідомленні.

    Згодом цю ж новину підтвердила і сама Юлія Мендель.

    «Ви впевнені, що зможете це пропустити? До зустрічі о 22:00!», – написала вона.

    У квітні прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель написала заяву на звільнення. На посаді речниці президента Мендель супроводжувала Зеленського на міжнародних зустрічах і пресконференціях, коментувала важливі політичні події та навіть намагалася запустити власне телешоу. Однак через це вона часто опинялася в центрі скандальних історій.

    Раніше стало відомо, що Мендель стане радницею Єрмака. За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, серед причин відставки Мендель – вкрай жорсткий режим роботи з президентом і «феєрична атака» хейтерів.

    Додамо, що Мендель назвала основну причину своєї відставки. Вона повідомила, що через підвищені навантаження на посаді в неї погіршилося здоров’я.

    9 липня президент Володимир Зеленський офіційно призначив свого нового прессекретаря. Ним став ведучий телеканалу «Україна 24», журналіст Сергій Никифоров.

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    Теги: Рінат Ахметов Володимир Зеленський Україна президент журналіст Сергій Никифоров Юлія Мендель Офіс президента звільнення
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    Юлія Мендель дебютує на телеканалі Ахметова (фото)