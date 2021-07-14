Юлія Мендель розказала, як підірвала здоров'я на Банковій

Мендель каже, що лікується вже три місяці

Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель назвала основну причину своєї відставки. Вона повідомила, що через підвищені навантаження на посаді в неї погіршилося здоров’я. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню «КП в Україні».

Мендель пояснила, що за час роботи на Банковій у неї дуже погіршилося здоров'я, і вже три місяці вона змушена лікуватися. Причиною такого стану стало підвищене навантаження, яке колишня прессекретарка вважає набагато більшим, ніж у будь-якого іншого на такій посаді. Рішення про звільнення Мендель прийняла сама.

«І я не психанула, не прийняла рішення про відхід моментально. Ми з Михайлом Михайловичем Подоляком обговорювали можливість мого звільнення, я говорила, що у мене є питання, які я не можу вирішити в цьому графіку. Перша причина мого відходу – здоров'я. Воно у мене дуже погіршилося. У мене навантаження було в рази більшим, ніж у будь-якої іншої прессекретарки, і це дало знати. Я вже близько трьох місяців лікуюся. І думаю, що відновилася відсотків на 80», – сказала вона.

Мендель вважає, що налагодила систему роботи в Офісі президента, якою буде користуватися її послідовник.

«Ну і друга причина: коли вже почалося лікування, я задумалася над тим, куди йти далі. Те, що хотіла зробити в офісі, я зробила, налагодила систему. Мій послідовник, може, це і не оцінить, але точно знаю, йому буде набагато легше», – пояснила колишня прессекретарка.

Також Мендель повідомила, що їй запропонували міжнародні проєкти, пов'язані з бізнесом. При цьому вона залишається позаштатною радницею в Офісі президента, якому завжди готова прийти на допомогу, якщо знадобиться.

Раніше стало відомо, що Мендель стане радницею Єрмака. За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, серед причин відставки Мендель – вкрай жорсткий режим роботи з президентом і «феєрична атака» хейтерів.

9 липня президент Володимир Зеленський офіційно призначив свого нового прессекретаря. Ним став ведучий телеканалу «Україна 24», журналіст Сергій Никифоров. Він замінив на посаді попередню речницю Юлію Мендель.

Новопризначений речник президента Сергій Никифоров провів 9 липня свій перший брифінг. Він запізнився на нього на 20 хвилин, пояснивши, що «біг» із зустрічі з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Також він повідомив, що Офіс президента більше не буде коментувати скандали.