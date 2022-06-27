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    Політика

    Комітет Ради погодив призначення Лубінця на посаду омбудсмена

    Комітет Ради погодив призначення Лубінця на посаду омбудсмена
    фото: Дмитро Лубінець/Facebook

    Засідання проходило у форматі відеоконференції

    Комітет Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин 27 червня рекомендував призначити омбудсменом народного депутата із групи «За майбутнє» Дмитра Лубінця. Про це парламентар особисто повідомив у Facebook.

    «Комітет одноголосно рекомендував голову комітету Дмитра Лубінця на посаду уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, повідомив заступник голови комітету Руслан Горбенко», – ідеться у повідомленні.

    Також відомо, що засідання проходило у форматі відеоконференції. Про це повідомила пресслужба Комітету. «Члени Комітету затвердили висновок щодо відповідності кандидатури Лубінця Дмитра Валерійовича на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, передбаченим Законом України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та про відсутність причин, що перешкоджають зайняттю ним цієї посади», – зазначено у повідомленні.

    Дмитро Лубінець почав політичну кар'єру у 2010 році і виграв вибори в Волноваський міській раді шостого скликання. У той же період він став першим заступником голови громадської організації під назвою «Народно-патріотичний союз Донбасу».

    У 2019 році до Верховної Ради 9 скликання потрапив як безпартійний самовисуванець за 60 округом (Донецька область). Член депутатської групи «За майбутнє». Він також був депутатом Ради попереднього скликання – від «Блоку Петра Порошенка».

    Нагадаємо, 30 травня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зібрала пресконференцію, на якій заявила, що її планують звільнити із займаної посади через позицію Банкової, яку нібито не влаштовує її активна діяльність.

    31 травня 234 депутати проголосували за звільнення Денісової з посади уповноваженої з прав людини.
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    Теги: росія окупанти війна Україна Людмила Денісова окупація звільнення За майбутнє #stoprussia
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    Комітет Ради погодив призначення Лубінця на посаду омбудсмена