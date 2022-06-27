Комітет Ради погодив призначення Лубінця на посаду омбудсмена

Засідання проходило у форматі відеоконференції

Комітет Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин 27 червня рекомендував призначити омбудсменом народного депутата із групи «За майбутнє» Дмитра Лубінця. Про це парламентар особисто повідомив у Facebook.

«Комітет одноголосно рекомендував голову комітету Дмитра Лубінця на посаду уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, повідомив заступник голови комітету Руслан Горбенко», – ідеться у повідомленні.

Також відомо, що засідання проходило у форматі відеоконференції. Про це повідомила пресслужба Комітету. «Члени Комітету затвердили висновок щодо відповідності кандидатури Лубінця Дмитра Валерійовича на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, передбаченим Законом України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та про відсутність причин, що перешкоджають зайняттю ним цієї посади», – зазначено у повідомленні.

Дмитро Лубінець почав політичну кар'єру у 2010 році і виграв вибори в Волноваський міській раді шостого скликання. У той же період він став першим заступником голови громадської організації під назвою «Народно-патріотичний союз Донбасу».

У 2019 році до Верховної Ради 9 скликання потрапив як безпартійний самовисуванець за 60 округом (Донецька область). Член депутатської групи «За майбутнє». Він також був депутатом Ради попереднього скликання – від «Блоку Петра Порошенка».

Нагадаємо, 30 травня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зібрала пресконференцію, на якій заявила, що її планують звільнити із займаної посади через позицію Банкової, яку нібито не влаштовує її активна діяльність.

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