  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Чи братиме Путін участь у саміті G20? Кремль вирішив
рус
    Політика

    Чи братиме Путін участь у саміті G20? Кремль вирішив

    Путін таки поїде на G20. Або візьме участь у саміті дистанційно - Чи братиме Путін участь у саміті G20? Кремль вирішив
    Путін таки поїде на G20. Або візьме участь у саміті дистанційно
    фото з російських ЗМІ

    Президент Росії прийняв запрошення на зустріч лідерів країн «Великої двадцятки»

    Помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія отримала запрошення від організаторів саміту G20 у Індонезії. Про це він розповів журналістам на брифінгу.

    «Так, ми підтвердили, що наша участь передбачається», – наголосив Ушаков.

    Разом з тим, помічник президента Росії не зміг пояснити, у якому форматі Володимир Путін буде брати участь у саміті «Великої двадцятки» – наживо чи у відеоформаті.

    «Вони поки що запрошують у очному форматі, але просто ще багато часу, сподіваюся, що пандемія дозволить провести цей важливий форум у очному форматі», – пояснив Ушаков.

    Нагадаємо, речниця адміністрації президента США Джен Псакі ще у квітні заявила, що Джо Байден не відвідає саміт G20, якщо на ньому буде присутній Володимир Путін.

    Також на саміт Великої двадцятки запросили Україну. Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна приймає це запрошення – і висловив сподівання, що Росії на цьому саміті не буде.

    Але Індонезія, як організаторка цього річного саміту G20, ще у квітні запросила Путіна.

    Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що не буде бойкотувати саміт, якщо там з’явиться Путін. Навпаки, вона хоче подивитися йому у вічі і сказати усе, що думає.

    Читайте також:
    Теги: росія путін саміт великої двадцятки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чи братиме Путін участь у саміті G20? Кремль вирішив