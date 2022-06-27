Чи братиме Путін участь у саміті G20? Кремль вирішив

Путін таки поїде на G20. Або візьме участь у саміті дистанційно

Президент Росії прийняв запрошення на зустріч лідерів країн «Великої двадцятки»

Помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія отримала запрошення від організаторів саміту G20 у Індонезії. Про це він розповів журналістам на брифінгу.

«Так, ми підтвердили, що наша участь передбачається», – наголосив Ушаков.

Разом з тим, помічник президента Росії не зміг пояснити, у якому форматі Володимир Путін буде брати участь у саміті «Великої двадцятки» – наживо чи у відеоформаті.

«Вони поки що запрошують у очному форматі, але просто ще багато часу, сподіваюся, що пандемія дозволить провести цей важливий форум у очному форматі», – пояснив Ушаков.

Нагадаємо, речниця адміністрації президента США Джен Псакі ще у квітні заявила, що Джо Байден не відвідає саміт G20, якщо на ньому буде присутній Володимир Путін.

Також на саміт Великої двадцятки запросили Україну. Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна приймає це запрошення – і висловив сподівання, що Росії на цьому саміті не буде.

Але Індонезія, як організаторка цього річного саміту G20, ще у квітні запросила Путіна.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що не буде бойкотувати саміт, якщо там з’явиться Путін. Навпаки, вона хоче подивитися йому у вічі і сказати усе, що думає.