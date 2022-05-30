Назріває скандал. Денісова заявила, що Офіс президента хоче прибрати її з посади

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Офіс президента незадоволений її активною діяльністю і вимагає віл парламенту звільнити її із займаної посади

Народні депутати уже зібрали голоси за відставку уповноваженої з прав людини

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зібрала пресконференцію, на якій заявила, що завтра, 31 травня, її планують звільнити із займаної посади.

Омбудсменка поінформувала, що мала розмову із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Стефанчук, за словами Денісової, підтвердив їй, що депутати уже збирають підписи – втім, не назвавши кількість зібраних підписів.

Сама уповноважена з прав людини заявила, що, за її інформацією, причиною можливого звільнення є позиція Офісу президента, який начебто не влаштовує активна діяльність Денісової.

Омбудсменка розповіла, що Банкова здійснює на неї незаконний тиск, зокрема, тисне на неї через доньку («б’ють навіть по родині»).

Нагадаємо, що донька уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, психологиня Олександра Квітко втрапила у скандал через публікацію у мережі історій зі своєї практики, де йдеться про терапію з дорослими й дітьми, які постраждали внаслідок звірств російських окупантів у Бучі, Ірпені, Гостомелі тощо.

Квітко запостила у Facebook малюнки хлопчика, за допомогою яких він спілкувався з оточуючим світом після того, як російські нелюди вчинили над ним наругу на очах у матері. Українці у соцмережах відреагували на публікацію цих картинок різко негативно, заявивши, що ці малюнки залишаться в інтернеті і будуть нагадувати хлопцю про пережиту травму.

Національна психологічна асоціація (НПА) засудила дії Квітко, наголосивши на необхідності дотримання етичних вимог при висвітленні таких подій та історій осіб, які зазнали травматичного досвіду.

«Люди, які пережили травматичні події, заслуговують на повагу, дотримання конфіденційності та захист від можливої ретравматизації. Їхні інтереси бути на першому місці й превалювати над соціальними, політичними чи медійними цілями», – зазначили представники НПА.