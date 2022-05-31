Верховна Рада звільнила Людмилу Денісову

На вакантну посаду Верховна Рада сьогодні нікого не призначала

Верховна Рада проголосувала за звільнення уповноваженої Верховної Ради з питань прав людини Людмилу Денісову.

За відповідне рішення проголосували 234 народні депутати. Зокрема, 191 голос за – «Слуга народу», 11 голосів – «Платформа за життя та мир», по 6 – партія «За майбутнє», «Голос» і «Відновлення України», 12 – «Довіра».

На вакантну посаду Верховна Рада сьогодні нікого не призначала.

Народні депутати від «Слуги народу» заявляють, що омбудсмен Людмила Денісова неналежно виконувала свої обов’язки після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, учора, 30 травня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зібрала пресконференцію, на якій заявила, що її планують звільнити із займаної посади.

Сьогодні, 31 травня, стало відомо, що народні депутати висловили недовіру Уповноваженому з прав людини Людмилі Денісовій. Відповідні підписи парламентарі вже зібрали.