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    Політика

    Конституційна криза: МЗС ініціює взаємодію з міжнародними партнерами

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    Глава МЗС України&nbsp;Дмитро Кулеба - Конституційна криза: МЗС ініціює взаємодію з міжнародними партнерами
    Глава МЗС України Дмитро Кулеба

    МЗС ініціює взаємодію з міжнародними партнерами для подолання негативних наслідків рішення Конституційного суду

    Міністерство закордонних справ України ініціює взаємодію з міжнародними партнерами, щоб подолати конституційну кризу.

    Про це заявив у Twitter глава відомства Дмитро Кулеба.

    «МЗС ініціює взаємодію з міжнародними партнерами для подолання негативних наслідків рішення Конституційного суду і відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні», – написав міністр.

    Він додав, що рішення прийняли за дорученням президента Володимира Зеленського. При цьому про яку саме взаємодію з міжнародними партнерами йдеться, Кулеба не пояснив.

    Нагадаємо, Венеційська комісія та організація Ради Європи з антиконституційного моніторингу GRECO вважають неприпустимим застосування неконституційних заходів для врегулювання кризи, викликаної рішенням Конституційного суду України.

    Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

    Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроект президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

    Партія Голос заявила про відкриття кримінального провадження проти суддів Конституційного суду через скасування е-декларування за статтею «захоплення влади». Провадження було відкрите після відповідного звернення нардепа партії Ярослава Юрчишина.

    Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.

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