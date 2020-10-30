Проти суддів Конституційного суду відкрито кримінальне провадження за статтею «захоплення влади» - партія «Голос»



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Громадське радіо

Партія «Голос» заявила про відкриття правоохоронцями кримінального провадження проти суддів Конституційного суду через скасування е-декларування за статтею захоплення влади.

Про це повідомляє прес-служба Голосу.

Провадження за статтею 109 КК України (захоплення державної влади) щодо суддів розпочато за заявою, яку напередодні подав нардеп Ярослав Юрчишин.

«Це змога цілком законно, не політично довести, чи була була змова з метою захоплення влади, або спростувати це. Якщо це буде доведено, то потрібно відсторонити від суддівства зрадників і законним способом наповнити суди тими людьми, які будуть справді відстоювати основний закон», — говориться в заяві.

У коментарі НВ Юрчишин заявив, що в рамках цього провадження цілком законно, не політично, можна довести, якщо була змова з метою захоплення влади.

Окремі компоненти цієї справи можуть перегукуватися з розслідуванням НАБУ по Окружному адміністративному суду Києва: там «вовчі» судді зізнаються, що вже «захопили КСУ», — розповів він

На думку нардепа, це дозволить усунути причетних до правопорушення суддів без руйнування інституту Конституційного суду, щоб потім «наповнити його гідними кандидатами через конкурси».

Кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру судових розслідувань і направлено до ДБР.

28 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій.



