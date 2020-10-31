У Венеційській комісії не схвалюють законопроєкт Зеленського – порушує Конституцію

У Венеційській комісії розкритикували ініціативу українського президента

Венеційська комісія та організація Ради Європи з антиконституційного моніторингу GRECO вважають неприпустимим застосування неконституційних заходів для врегулювання кризи, викликаної рішенням Конституційного суду України. Відповідний лист адресовано на ім’я Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова. Лист, який підписали Голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо та президент GRECO Марін Мрчела, також опублікований на сайті Ради Європи.

У листі щодо законопроекту президента Володимира Зеленського «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства», який він подав до парламенту, наголошується: «Порушення Конституції, навіть якщо це, можливо, вчиняється з поважної причини, не може призвести до культури конституціоналізму та поваги верховенства закону. Ефективна боротьба з корупцією та повага незалежності судової влади та верховенства права повинні йти пліч-о-пліч», - йдеться у листі.

«Конституційний суд відіграє важливу роль як вартовий Конституції та її цінностей та як арбітр розподілу влади. Ми повністю погоджуємось з важливістю забезпечення суспільної довіри громадськості до Конституційного суду, і ми б додали, що довіра до інших державних установ є не менш важливою. Довіра не означає відсутність незалежності, навпаки: Конституційний суд може користуватися довірою інших державних установ та громадськості лише в тому випадку, якщо він справді незалежний», - резюмують у листі Венеційській комісії.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроект президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Партія Голос заявила про відкриття кримінального провадження проти суддів Конституційного суду через скасування е-декларування за статтею «захоплення влади». Провадження було відкрите після відповідного звернення нардепа партії Ярослава Юрчишина.

Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.