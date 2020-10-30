Голова Конституційного суду про законопроект Зеленського: Має ознаки конституційного перевороту
Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроект президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.
Про це Тупицький заявив на брифінгу у п'ятницю, 30 жовтня.
«Сьогодні появляється проект закону – за ніч його склепали – №4288, який має ознаки конституційного перевороту в Україні. Я це відповідально заявляю, бо це в порушення 149 статті Конституції України», – заявив голова суду.
28 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій.
28 жовтня НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.
У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.
Також судді вважають, що антикорупційна і судова реформи повинні реалізовуватися без порушення принципу незалежності судової влади.
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».