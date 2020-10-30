Голова Конституційного суду про законопроект Зеленського: Має ознаки конституційного перевороту

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроект президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Про це Тупицький заявив на брифінгу у п'ятницю, 30 жовтня.

«Сьогодні появляється проект закону – за ніч його склепали – №4288, який має ознаки конституційного перевороту в Україні. Я це відповідально заявляю, бо це в порушення 149 статті Конституції України», – заявив голова суду.

28 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій.