Ситник: У зупинених кримінальних провадженнях НАБУ фігурують судді КСУ

Артем Ситник: Судді фактично скасували відповідальність за ту статтю, за якою вони потенційно могли бути притягнуті до кримінальної відповідальності

У кримінальних провадженнях НАБУ, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ

Про це Радіо Свобода заявив директор НАБУ Артем Ситник.

«У першу чергу, серед тих проваджень фігурують судді Конституційного суду, які ухвалювали це рішення. Це не перше рішення, яке направлене проти антикорупційної інфраструктури, але перше, коли судді явно діяли в стані реального конфлікту інтересів», – стверджує голова Бюро.

Ситник додав, що частина справ, які розслідувало НАБУ, стосується суддів Конституційного суду.

«Судді, які ухвалили рішення щодо себе, фактично скасували відповідальність за ту статтю, за якою вони потенційно могли бути притягнуті до кримінальної відповідальності», – додав очільник НАБУ.

У лютому 2019 року Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення. Судді вирішили, що стаття не відповідає принципам верховенства права та презумпції невинуватості. Через рішення Конституційного суду НАБУ було вимушене закрити всі справи про незаконне збагачення.

28 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій.

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