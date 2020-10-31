Посли G7 та Євросоюз підтримали оновлення Конституційного суду – Арахамія

Перезавантаження Конституційного суду узгоджено з західними партнерами України

Про це повідомив лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія у своїй колонці на Українській правді.

За словами нардепа, ідею президента Володимира Зеленського про оновлення складу Конституційного суду вже підтримав Європарламент і цю пропозицію також узгодили з послами країн Великої сімки.

«Рішення про оновлення КС вже підтримав Європарламент. А на зустрічі з послами G7 було узгоджено, що новий склад буде формуватися максимально прозоро, а також за участі громадськості та міжнародних партнерів. Жодної альтернативи запропонованому оновленню Конституційного суду немає», – написав Арахамія.

30 жовтня Європарламент підтримав законодавчу ініціативу президента Зеленського щодо оновлення складу КС, який напередодні ухвалив скандальне рішення скасувати е-декларування.

Конституційний суд повідомив про скасування е-декларування 28 жовтня, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроект президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Партія Голос повідомила про відкриття кримінального провадження проти суддів Конституційного суду через скасування е-декларування за статтею «захоплення влади». Провадження було відкрите після відповідного звернення нардепа партії Ярослава Юрчишина.

За словами очільника НАБУ Артема Ситника, у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.

31 жовтня голова Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з послами G7 заявив, що скандальні рішення Конституційного суду щодо декларування були прийняті не без зовнішнього втручання.

Читайте також: Секретар РНБО заявив про причетність Росії до рішення Конституційного суду



