Веніславський назвав законопроект президента про розпуск КС абсолютно обґрунтованим

Офіс президента вважає, що держава опинилася в екстраординарних умовах через скандальне рішення суддів скасувати е-декларації

За словами Веніславського, пропозиція президента Володимира Зеленського щодо розпуску Конституційного суду обумовлена істотними загрозами національній безпеці України, які виникли в результаті дій КС.

«Глава держави ініціював проект політико-правового рішення щодо перезавантаження Конституційного Суду. В екстраординарних умовах, у яких опинилася держава... рішення президента України запропонувати Верховній Раді вирішити кризову ситуацію політико-правовими засобами є абсолютно обґрунтованим і повністю відповідає цінностям, закріпленим Конституцією України», – цитує Веніславського прес-служба президента України.

Веніславський зазначив, що виконання рішення Конституційного Суду від 27 жовтня призведе до того, що будь-які наступні зміни до антикорупційного законодавства будуть визнані нинішнім складом КС неконституційними, оскільки суд зв'язаний своєю власною «правовою» позицією, сформульованою у вказаному рішенні.

«КСУ заклав такі юридичні механізми, які фактично дозволяють визнати неконституційними всі рішення щодо повернення положень антикорупційного законодавства», – зауважив Веніславський.

За його словами, ухвалення парламентом президентського законопроекту забезпечить відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства та вирішить кризову ситуацію, до якої призвели дії Конституційного суду.

28 жовтня НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

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Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроект президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Партія Голос заявила про відкриття кримінального провадження проти суддів Конституційного суду через скасування е-декларування за статтею «захоплення влади». Провадження було відкрите після відповідного звернення нардепа партії Ярослава Юрчишина.

Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.