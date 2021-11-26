Зеленський призначив нових суддів замість Тупицького і Касмініна

Наступного тижня новопризначені судді мають скласти присягу на спеціальному засіданні КСУ

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Петришина і Оксану Грищук суддями Конституційного суду. Петришина і Грищук призначено суддями КСУ замість звільнених раніше Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Відповідні укази №596/2021 і №597/2021 розміщені на сайті президента.

«Призначити Грищук Оксану Вікторівну суддею Конституційного суду України», – йдеться в указі №596/2021.

«Призначити Петришина Олександра Віталійовича суддею Конституційного суду України», – йдеться в указі №597/2021.

Таким чином, наступного тижня новопризначені судді мають скласти присягу на спеціальному засіданні КСУ.

У серпні 2021 року низка громадських організацій закликала Зеленського не проводити зараз конкурс на суддів Конституційного суду за своєю квотою і не призначати суддів КСУ на вакансії, «які юридично відсутні», щоб не поглиблювати таким чином конституційну кризу.

Наразі суддями Конституційного суду за квотою президента є Олександр Тупицький та Олександр Касмінін. Управління державної охорони вже тривалий час не пропускає голову КСУ Тупицького до будівлі Конституційного суду після того, як президент України Володимир Зеленський видав проти нього низку указів.

Зокрема, 29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови КСУ Тупицького від посади судді терміном на два місяці. 26 лютого він видав указ, яким продовжив термін відсторонення з 28 лютого ще на один місяць. При цьому суддівський статус у Тупицького залишався, і він продовжував виконувати адміністративні функції голови КСУ.

До слова, Тупицький стягує з Конституційного суду майже мільйон гривень винагороди.

Нещодавно ДБР скерувало до суду ще одну справу щодо ексочільника Конституційного суду України.