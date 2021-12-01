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    Чи впорається Зеленський з роллю Верховного головнокомандувача? Результати опитування

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    Українці не довіряють Зеленському у ролі Верховного Головнокомандувача - Чи впорається Зеленський з роллю Верховного головнокомандувача? Результати опитування
    Українці не довіряють Зеленському у ролі Верховного Головнокомандувача
    фото: Офіс президеента

    Більшість українців сумнівається в ефективності Володимира Зеленського як Верховного головнокомандувача у разі можливого вторгнення Росії

    51,6% українців вважають, що у разі вторгнення Росії чинний президент Володимир Зеленський не здатний буде ефективно спрацювати як Верховний головнокомандувач, і лише 35,9%, вважають, що він впорається із цим завданням.

    Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 26-29 листопада.

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    При цьому, за запровадження воєнного стану у відповідь на нарощення Росією військ уздовж кордону виступають 32,8% респондентів, не підтримують це – 58,1%

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    Напередодні соціологи оприлюднили результати опитування, згідно з якими «Європейська солідарність» вийшла на перше місце.

    Всеукраїнське опитування «Соціально-політична ситуація в Україні» проводилося Київським міжнародним інститутом соціології у листопаді 2021 року. Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI).
    Польовий етап дослідження тривав з 26 до 29 листопада 2021 року. Загалом в рамках дослідження було проведено 1203 інтерв’ю.
    Статистична похибка вибірки не перевищує 3.2% для показників, близьких до 50%, 2.7% для показників, близьких до 25 або 75%, 2.1% для показників, близьких до 12 або 88%, 1.4% для показників, близьких до 5 або 95%, 0.7% для показників, близьких до 1 або 99%

    Нещодавно опитування показало, кому Зеленський може програти у другому турі виборів.

    Також ще одна соціологічна контора показала найвищий антирейтинг Зеленського.

    Нагадаємо, що 1 грудня Сьогодні Зеленський виступає у Раді з посланням.

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    Теги: Росія соцопитування Володимир Зеленський
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    Чи впорається Зеленський з роллю Верховного головнокомандувача? Результати опитування