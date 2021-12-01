Чи впорається Зеленський з роллю Верховного головнокомандувача? Результати опитування
Більшість українців сумнівається в ефективності Володимира Зеленського як Верховного головнокомандувача у разі можливого вторгнення Росії
51,6% українців вважають, що у разі вторгнення Росії чинний президент Володимир Зеленський не здатний буде ефективно спрацювати як Верховний головнокомандувач, і лише 35,9%, вважають, що він впорається із цим завданням.
Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 26-29 листопада.
При цьому, за запровадження воєнного стану у відповідь на нарощення Росією військ уздовж кордону виступають 32,8% респондентів, не підтримують це – 58,1%
Напередодні соціологи оприлюднили результати опитування, згідно з якими «Європейська солідарність» вийшла на перше місце.
Нещодавно опитування показало, кому Зеленський може програти у другому турі виборів.
Також ще одна соціологічна контора показала найвищий антирейтинг Зеленського.
Нагадаємо, що 1 грудня Сьогодні Зеленський виступає у Раді з посланням.