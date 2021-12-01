Більшість українців проти, щоб Зеленський ще раз ішов у президенти

Більшість українців проти, щоб Зеленський ще раз ішов у президентиграфіка
Соціологи фіксують спад рейтингів президента та його політсили
Понад 58% українців виступають проти того, щоб чинний президент Володимир Зеленський балотувався на другий термін у 2024 році.
Такими є результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 26-29 листопада.
Отже, як виявилося, більшість респондентів (58,2%) не підтримують, щоб Зеленський балотувався на другий термін. Наразі 34,3% хотіли би, щоб Зеленський обирався ще раз.
Напередодні соціологи оприлюднили результати опитування, згідно з якими «Європейська солідарність» вийшла на перше місце.
Нещодавно опитування показало, кому Зеленський може програти у другому турі виборів.
Також ще одна соціологічна контора показала найвищий антирейтинг Зеленського.
Нагадаємо, що 1 грудня Сьогодні Зеленський виступить у Раді з посланням.