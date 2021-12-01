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    Більшість українців проти, щоб Зеленський ще раз ішов у президенти

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    Усе менше українців хочуть бачити Зеленського на посаді президента - Більшість українців проти, щоб Зеленський ще раз ішов у президенти
    Усе менше українців хочуть бачити Зеленського на посаді президента
    фото: Офіс президента

    Соціологи фіксують спад рейтингів президента та його політсили

    Понад 58% українців виступають проти того, щоб чинний президент Володимир Зеленський балотувався на другий термін у 2024 році.

    Такими є результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 26-29 листопада.

    Отже, як виявилося, більшість респондентів (58,2%) не підтримують, щоб Зеленський балотувався на другий термін. Наразі 34,3% хотіли би, щоб Зеленський обирався ще раз.

    Графіка КМІС
    Графіка КМІС

    Напередодні соціологи оприлюднили результати опитування, згідно з якими «Європейська солідарність» вийшла на перше місце.

    Всеукраїнське опитування «Соціально-політична ситуація в Україні» проводилося Київським міжнародним інститутом соціології у листопаді 2021 року. Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI).
    Польовий етап дослідження тривав з 26 до 29 листопада 2021 року. Загалом в рамках дослідження було проведено 1203 інтерв’ю.
    Статистична похибка вибірки не перевищує 3.2% для показників, близьких до 50%, 2.7% для показників, близьких до 25 або 75%, 2.1% для показників, близьких до 12 або 88%, 1.4% для показників, близьких до 5 або 95%, 0.7% для показників, близьких до 1 або 99%

    Нещодавно опитування показало, кому Зеленський може програти у другому турі виборів.

    Також ще одна соціологічна контора показала найвищий антирейтинг Зеленського.

    Нагадаємо, що 1 грудня Сьогодні Зеленський виступить у Раді з посланням.

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    Теги: соцопитування вибори рейтинг Володимир Зеленський президент
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    Більшість українців проти, щоб Зеленський ще раз ішов у президенти