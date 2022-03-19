В Італії заарештували нерухомість найбагатшого російського мільярдера

Вартість комплексу оцінюється у 116,2 мільйона доларів

Влада Італії заарештувала комплекс будівель російського мільярдера, співвласника «Сєвєрсталі» Олексія Мордашова на острові Сардинія. Про це 18 березня повідомляє Reuters із посиланням на прем'єр-міністра Маріо Драгі.

Вартість комплексу оцінюється у 116,2 мільйона доларів.

Олексій Мордашов – основний власник та голова ради директорів «Северсталі». У 2021 році він очолив список Forbes, став найбагатшим мільярдером Росії. Його статки разом із двома переданими синам активами склали 30 мільярдів доларів, згідно з даними журналу.

На початку березня в Італії конфіскували яхту Мордашова Lady M вартістю 65 мільйонів євро. Раніше фінансова гвардія Італії також заарештувала яхту російського бізнесмена Андрія Мельниченка, який потрапив під санкції Євросоюзу. Її вартість становить близько 530 мільйонів євро. Також в Італії заарештували вілли російських бізнесмена Алішера Усманова та телеведучого Володимира Соловйова.

Також італійська фінансова гвардія (Guardia di Finanza) у середу, 16 березня, наклала арешт на житловий комплекс на острові Сардинія, що належить колишньому російському міністру та банкіру Петру Авену, який перебуває під санкціями Європейського Союзу через вторгнення Росії до України.

Відомо, що поблизу цього маєтку у 2015 році раптово померла дружина мільярдера – у неї стався серцевий напад на яхті.

Нагадаємо, розкішну яхту Медведчука заарештувала поліція Хорватії – ЗМІ.

Нещодавно Іспанія заарештувала яхту російського олігарха. А ось путінський олігарх Роман Абрамович ховає свою суперяхту від санкцій.

Раніше Італія заблокувала мегаяхту ще одного російського олігарха.

Кілька днів тому журналісти знайшли «золотий вагон» Медведчука. На території маєтку кума Путіна розташований справжній залізничний перон, а на пероні – вагон-ресторан.

Читайте також: